Margarita Sanz será dirigida por Giménez Cacho en su debut como director

Hace 29 años trabajaron juntos en la película “El callejón de los milagros” de Jorge Fons, y ahora, la actriz Margarita Sanz ganadora del Ariel por esa historia, va a ser dirigida por Daniel Giménez Cacho en su ópera prima. Están a punto de iniciar el rodaje en distintas locaciones de la Ciudad de México.

“En ‘El callejón de los milagros’ yo era ‘Susanita’, la dueña de la vecindad donde vivían todos y él era ‘José Luis’ el padrote que metió a ‘Alma’, que interpretó Salma Hayek a la prostitución y hasta ahora coincidimos en nueva historia, pero él dirigiéndome”, informó la actriz.

Aunque Margarita Sanz ha hecho más carrera en teatro que en el cine, aceptó trabajar en la cinta que marca el debut como director de Giménez Cacho, quien ya es un actor reconocido internacionalmente.

“Ahorita anda vuelto loco pobrecito, consiguiendo todas las locaciones para tenerlas listas. Ya estamos a días de iniciar el rodaje. Por el momento no puedo contar nada de la trama pero me gusta mucho la sensación, ya hemos ensayado los personajes, me gusta lo que siento, porque lo conozco desde hace muchos años, es un gran actor y creo que conoce muy bien por dónde andamos los actores cuando estamos trabajando y construyendo nuestro personaje.

“Daniel sabe de las inseguridades de los actores, de las fragilidades, entonces yo me siento muy cobijada de que sea un actor que esté dirigiendo. En la película abordaremos un tema muy doloroso que se da en la sociedad mexicana, a causa de la irresponsabilidad del gobierno”, detalló la artista.

También, junto a Paula Marcovich como guionista, está esperando respuesta al apoyo financiero del Eficine para otro proyecto. “A esta película le falta el financiamiento, la historia es de migrantes que viven en Argentina pero no nacieron ahí, entonces pasan muchas penurias.

“Considero el guion muy bueno, pero sólo falta esperar la ayuda del dinero que sin esto no se puede avanzar en nada, lo que más cuesta en el cine es el financiamiento para que avancen los proyectos”.