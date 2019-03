Marger revive en español los clásicos del soul

En un intento de mantenerse fiel a ella misma y arriesgándose a salir del estereotipo de “lo latino”, la cantante de origen venezolano Marger, le apuesta al soul teniendo claro que lo que presenta no está de moda, pero que para ella es su “aportación al mundo del arte como cantante”, afirma.

Inmortal, es el nombre de su primer disco como solista y está inspirado en un tema homónimo. “Es una canción de funeral, pero más bien es un canto a la vida, a la repetición del ciclo, un es un tributo a nuestros seres que han partido” menciona en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), y señala que el título hace referencia a la inmortalidad de los temas icónicos que contiene.

Grabado en Nashville, Tennessee en un estudio vintage, el disco “tiene la imperfección del en vivo, queríamos algo que se sintiera orgánico, eso no lo da la perfección esto era más crudo, la crudeza del sentimiento”.

La venezolana imprimió mucha pasión en el disco, cuando grabo la canción Inmortal, el llanto no la dejaba finalizar. "El productor me dijo 'ese sentimiento que tienes es lo que debe de quedar en la canción, ve y deja que la canción nazca de ese dolor que tú tienes de esa autenticidad de lo que te está pasando’ entré y con el llanto que tenía atorado la cante de arriba a abajo y esa es la canción que quedó en el disco”.

At last de Etta James, o Georgia on my mind de Ray Charles son, entre otros, los temas interpretados por la autonombrada “afrolatina, negrita venezolana que canta soul”.

Lo interesante del proyecto es que las canciones han sido trasladadas al español. “Son más adaptaciones en vez de traducciones, era necesario mantener el sentimiento y el mensaje de las canciones con integridad, mi intención es que se sintiera como algo nuevo no algo viejo” menciona.