María Barracuda muestra su lado oscuro en Catástrofes perfumadas

María Barracuda cree en el karma y en las enseñanzas de cada experiencia vivida, tal vez por eso después de 15 años de ausencia como solista, regresa con temas que preparan el lanzamiento de su nuevo disco Catástrofes perfumadas.

“Fue una ausencia bastante larga, y tenía muchas ganas de hacer esto, es una parte que necesito, tenemos Jotdog, pero es un concepto totalmente diferente, es de colores como todo tierno ligero y más pop, extrañaba mi maldad y esta parte de mi personalidad que también soy yo” comentó en conferencia de prensa la cantante.

El título del disco hace referencia a “la ambivalencia de una tragedia llena de cosas lindas alrededor, de cómo es la vida, tal vez te enamoras y te rompen el corazón, tiene muchos significados”, y añadió que el disco, que aun sigue sin fecha de estreno, “es un viaje de libertad”.

La cantante juarense expresó que el pasado año vivió un momento difícil y oscuro en su vida y su carrera, sin embargo en lo que va de este año ha sacado dos sencillos que llevan por nombre Cuervos Negros, Dame la luna y hoy estrena Extraño mi maldad, en la que pone en duda las ideas preconcebidas de ciertas situaciones.

“¿Qué es la maldad?, hay que analizar las creencias que tenemos para saber qué está mal, y qué es una creencia falsa porque de repente nos llenamos de prejuicios y represión, y esto es como cuestionarte qué es lo que está mal, qué necesitas y es como liberarme de mis miedos” asegura.

Vetada de su primer disco por no acceder a las propuestas del dueño de la disquera y agredida de forma violenta en la calle, Barracuda afirmó que todas aquellas agresiones que le habían tocado vivir en su carrera jamás las había tomado como una cuestión de género, pero ahora los ve diferente y se considera una nueva feminsta.

“Yo no sé si estaba muy normalizado o qué pero incluso en el ataque que tuve nunca pensé que fuera un problema de género hasta que lo postee, y ahí fue cuando me empezaron a caer todos estos 20, me vetaron de mi primer disco en el que estaba en una disquera venezolana, y aclaro que el dueño era mexicano, porque no me quise meter con el dueño” confesó.

Por lo que considera que es en la educación donde se encuentra la solución a este tipo de problemas, y llamó a las mujeres apoyarse y a dejar de verse como una competencia.