María José celebra 12 años como solista con sus mejores temas

La cantante María José inicia este 2019 con sorpresas entre la que más destaca es su nuevo disco titulado Conexión, que incluirá canciones que la han caracterizado a lo largo de su carrera, razón suficiente para planear una gira con algunos invitados, además pisará el Auditorio Nacional el próximo mes de septiembre.

Con 43 años de vida La Josa, como cariñosamente le dicen sus amigos más cercanos, anunció que el primer sencillo que ya suena en la radio es Hábito de ti, que interpreta a dueto con su autora, la española Vanesa Martín, quien vendrá a México para compartir algunas presentaciones al lado de María José.

“Es un año de mucho trabajo, celebraciones al por mayor y estar cerca de mi público, estamos preparando una gira muy buena, porque la escenografía tendrá que acomodarse al público, los quiero bien cerquitas, será una reunión muy íntima con mis fans. Se trata de acercarnos más como artistas con el público, pues se trata de que todos cantemos las canciones de este disco”, explicó.

Conexión es una propuesta desarrollada por Ocesa Seitrack, primero hicieron el de Ana Torroja y ahora el mío, está compuesto por diez canciones que han marcado mi trayectoria, cuatro inéditos y dos nuevos covers, además del dueto con Vanesa Martín hicimos otros con Carlos Rivera, Yuri y Ha Ash”, reveló.

Respecto a su carrera como actriz, dijo que este año no tiene muchos planes, pero que está abierta a invitaciones, siempre y cuando no choquen con su gira de aniversario, “este plan musical ya me va a absorber mucho, quiero disfrutar a mi familia y si le agrego otra cosa a la vez va a ser muy cansado y prefiero escoger a mi familia, porque descuidarla no es lo más cool de la vida”, expresó.

“A veces mi esposo y mi hija viajan conmigo a mis conciertos, ella sabe que estoy en friega y trabajando mucho. De las mamás de sus amigas creo que soy la menos ausente, pero no se trata de eso, yo quiero cimentar muy buenos recuerdos y que cuando crezca sepa con mi ejemplo que se pueden hacer muchas cosas a la vez”, reveló.

Por último, dijo que la experiencia de haber participado con Kabah y JNS hace uso meses el escenario con el famoso 90’ s Pop tour en una gira por Estados Unidos fue muy positiva “sí, es padre compartir con los amigos los tiempos de juventud (suelta tremenda carcajada), pero este año tengo mis propios planes y dudo mucho que esté con ellos nuevamente en un escenario, aunque a decir verdad, uno nunca sabe”, finalizó.