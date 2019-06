María José vive su mejor momento

María José está próxima a estrenar el musical Jesucristo Súper Estrella, algo que ella califica como “una experiencia diferente y única, Andrew Lloyd Webber es un monstruo del teatro musical que ha hecho obras icónicas como es el caso de ésta, por eso cuando Erik Rubín me habló para ver si quería ser María Magdalena, ni siquiera le pregunté a mis managers o revisé mi calendario, automáticamente le dije que sí”, expresó.

Así mismo la cantante manifestó que sus compañeros están haciendo un buen trabajo, al grado que han logrado tocar sus fibras más sensibles. Ver cómo va tomando forma es fabuloso, se te pone la piel chinita, cuando estoy en los ensayos me han hecho llorar, el musical es muy explosivo”.

La Josa manifestó que este papel ha sido un reto como cantante para ella. “Me han costado las canciones de María Magdalena por su tesitura, yo estoy acostumbrada a romperme la voz, y aquí es como más dulce, entonces hay que bajarle una rayita, estoy feliz de estar ahí, aprendiendo todos los días”.

A la par de la obra, María José acaba de lanzar su nuevo disco en vivo Conexión, el cual consiguió 3.5 millones de reproducciones en spotify el día de su estreno. El disco presenta canciones que han sido icónicas en la trayectoria de la artista.

“Este disco es una celebración a todo lo que he hecho en estos trece años como solista, una confirmación del tiempo que me ha tomado llegar a donde estoy, para reafirmarme, y enseñarle a la gente que hay María José para rato”, manifestó

La cantante se mostró sorprendida con la respuesta favorable que ha tenido el álbum. “No esperaba esta reacción, pero sé que era un disco muy esperado, sobre todo las grandes baladas las estaban extrañando mucho".

Para promocionar este disco la interprete ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional el próximo 21 de septiembre, donde los espectadores “verán una producción similar a la que se muestra en el dvd, todavía no tengo invitados confirmados, pero lo que sí habrá es mucha conexión”, adelantó

Recientemente la Josa, terminó su participación como juez en el programa México tiene talento, programa al cual calificó como una importante plataforma de salida para los artistas que buscan darse a conocer.

“La verdad fue una experiencia súper linda, me gustó ser testigo de las ganas que tienen los participantes cuando llegan a las audiciones", expresó.

Este año ha sido de mucho trabajo para la intérprete, ya que ahora la podemos ver en la nueva serie de Televisa Esta historia me suena, donde además de cantar el tema principal, también actúa y funge como presentadora.

“Este programa me ha dado mucha satisfacción porque me he encontrado con otros actores que me han dicho que les ha gustado mi trabajo, entonces eso para mí es súper padre, porque mi tirada jamás fue dedicarme a actuar, pero ya vi que puedo hacerlo”, dijo.

Con todos estos proyectos que está realizando y que ha sabido compaginar con su vida, María José se siente realizada, ya que a pesar de tener tanto trabajo siempre tiene tiempo para su familia. “Estoy en una etapa que siempre había querido, estoy en un momento sumamente pleno, personal y profesionalmente", finalizó.