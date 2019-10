María León enfrenta el reto de Chicago

Aunque el 2019 ha ido viento en popa con los proyectos de María León, la cantante espera que esta no sea la época más importante de su vida. "Quiero pensar que es un gran momento pero que el mejor momento siempre está por suceder después, es un momento de mucho trabajo donde ha habido mucha fe en mi", explica en entrevista para El Sol de México.

León actualmente ha demostrado que se puede hacer de todo sin perder su esencia, ella asegura estar en una etapa de mucha fortaleza y sus múltiples proyectos lo demuestran. Actualmente se encuentra de gira con Los Ángeles Azules, sigue manteniendo la suya que lleva por nombre Inquebrantable, ha hecho diversas colaboraciónes como la última No te vayas todavía con Manuel Mijares y finalmente hoy hace su primera aparición como Roxy Hart en el Musical de Chicago.

"Dentro del agotamiento, lo que me mantiene a flote es la gratitud, la emoción que viene. Este proceso ha sido muy fortuito me he confrontado con cosas muy fuertes, con directores estrictos minusiosos, con un elenco maravilloso con el que compagino", explica.

Para ella el reto más grande fue darle vida a Roxy, pues asegura que se convirtió en parte del proyecto de un día a otro. "Llevarla a los extremos (a Roxy) son cosas que como actriz nunca había vívido" revela y asegura que el participar en musicales siempre fue para ella un sueño y una meta, sin embargo es gracias a su carrera como solista que ha podido llevarlo a cabo y que espera que el musical dure en cartelera al menos un año como esta pensado.

Sobre su trayecto con Inquebrantable, la cantante sigue presentando sencillos, el último de ellos Locos, acompañado de sensual video en donde al lado de Carlos Ferro y Regina Blandón, cuenta la historia de un trío en una noche de locura y pasión, con el que se asoma la búsqueda de libertad de género y sexual que se ha puesto en el diálogo público en los últimos meses.

"Locos es este momento en que necesitamos ese amor inmediato, después de que estas muy triste de que llevas días llorando y dices ¡ya saquenme por favor!, llevenme de antro y cuando buscamos la inmediatez, quisimos plasmarlo de una manera contundente, esa libertad que a veces nos tomamos para encontrarnos con nosotros mismos", explica María quien abiertamente ha aceptado las críticas.

"Estoy en una etapa mucho más fuerte soy una mujer más fuerte, más valiente, a nivel actoral soy una actriz más permisible, creo que todo te va nutriendo al atrevimiento en el buen sentido de la palabra", finaliza.