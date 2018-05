María León debuta en la pantalla grande con la cinta "La voz de un sueño"

María León empezó su carrera como cantante en su natal Guadalajara con un grupo llamado T de Tila, posteriormente fue llamada para ser la voz principal de Playa Limbo, con quienes grabó el primer disco de la banda, hasta su salida en 2016.



Su carrera como solista inició con el pie derecho y sus dotes como cantante también la llevaron a ser parte del concurso Bailando por un sueño, donde obtuvo el primer lugar en 2014, además de que sus fans se han quedado maravillados con los videos que la también actriz ha subido a sus redes sociales donde se le ve practicando pooldance, disciplina que se ha puesto de moda y que a pesar de que se ve fácil, dominar la técnica para hacer acrobacias resulta todo un reto.

Su carisma la hizo repetir en Bailando por un sueño, pero ahora con el papel de juez. La entonces integrante de Playa Limbo no cerró esa puerta, pues el camino de la actuación empezaba a alumbrar sus pasos.

Tuvo que esperar hasta 2017 para concretar ese sueño de la actuación y la cadena Telemundo decidió ponerla como actriz principal de la telenovela Guerra de ídolos, donde sus cualidades que todos conocen, bailar y cantar la colocaron en el gusto del público, la historia ha logrado gran éxito desde su estreno en el 2017 que en la primera temporada se grabaron 71 capítulos.

Pero el cine también fue seducido por esta tapatía y este año su debut en la pantalla grande se logró con el estreno de La voz de un sueño, donde como ella declara, fue un pequeño papel que la hizo enamorarse de los reflectores.

“Es un papel pequeño pero es una gran película, sostiene el perseguir tus sueños, y el cómo una mujer avanza y defiende sus logros en un mundo que pone todo en su contra, hasta a su familia”, contó en entrevista María León.

A pesar de que el papel que desempeña la exvocalista de Playa Limbo es pequeño, ella confía en que próximamente podrá realizar una colaboración más grande en la industria del cine.

“A mí me gusta aprender, la verdad he tenido muchas oportunidades y decidí dar el paso con esta película, esperemos que más adelante me vuelvan a invitar a hacer algo más en cine, aunque también hay buenas opciones para la televisión”, menciona.

La cantante se dijo emocionada ante el éxito de su disco que también le abrió las puertas como solista.

“Llevo diez años en esta carrera y los esfuerzos son diarios, no importa si un reality da un primer lugar, eso no importa mucho porque la preparación es diaria”.