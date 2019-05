María León, más fuerte que nunca en su tema Inquebrantable  

Cuando uno busca en internet el nombre de María León uno se encuentra con la palabra sensualidad y es que así la describen las múltiples notas que abundan en el internet, sin embargo, esto no es una casualidad, pues la tapatía confirma que busca explotar esta parte en sus trabajos.

“Para mí ha sido importante mostrar el empoderamiento, el trabajo, el esfuerzo, pero también la sensualidad y la sexualidad, como que la gente cree que una cosa esta peleada con la otra, ‘¿Por qué te vistes así si eres talentosa?, ¿por qué bailas así sí eres inteligente?’ Bueno porque como mujer soy muchas cosas, pero mi parte sensual es algo que no quiero que se censure, también se maneja con cierta inteligencia”, asegura.

Tras haber vivido varias experiencias muy dolorosas y haber sufrido una depresión que le había quitado las ganas incluso de hacer lo que más amaba, la vida la obligó a levantarse cuando 30 conciertos ocupaban su agenda.

“Yo no tenía armado un show, no tenía todavía lo que quería decir, y estaba buscando mi esencia, me hizo cuestionarme no solamente si era el camino correcto, sino que me sentía muy mentirosa, por así decirlo, porque mi misión como cantante es entretener a la gente y yo por dentro estaba deshecha todo el día lloraba, no quería estar, no quería ir a cantar”, comentó en entrevista para El Sol de México.

Al encontrarse en esta situación, el consejo de escribir una canción para desahogarse y “sostenerse” por parte de su productor y mejor amigo Mauro Muñoz, fue una de las soluciones para mantenerse en el camino. “Hicimos la canción Inquebrantable sin saber si iba a estar en el disco o no” comenta.

Desde entonces su sencillo y nombre de su próximo disco a lanzar, ha servido para “sostener” a muchos de sus seguidores quienes según explica han adoptado la canción como un himno, esto ha generado en ella una responsabilidad sobre los mensajes que lleva a la gente.

“Cuando yo era muy niña y soñaba con ser cantante, mi imagen era súper pequeña: yo cantando en el escenario y la gente aplaudiéndome mis canciones, era mucho el ego, pero conforme vas avanzando con los años te das cuenta del detonante que tiene lo que comunicas a la gente y eso es más satisfactorio que el aplauso”.

María León, quien formó parte del grupo Playa Limbo, comenzó su carrera en un ambiente primordialmente masculino, eso la hizo generar un personaje para “estar a la altura del carácter”: el sargento León y ahora este nombre la ha ayudado a explorar una parte más “ruda, sexosa y atrevida” que no había experimentado antes y que es el principal componente del disco que espera con ansias mostrar”.

Finalmente, la visión de la artista ha hecho ver la vida con más humildad “yo fracaso diario, estoy hablando desde el gimnasio, lo más superfluo, hasta la parte emocional, las decisiones de mi vida y de mi carrera, pero es parte del proceso”.

Dato: María León se presentará en el Foro Total Play el 5 de junio como parte de su gira que esta próxima a develar el nombre que “absorbe toda la esencia de este tránsito”.