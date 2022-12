María León se reconcilia con su pasado a través de la música

Lo primero que María León recuerda haber cantado en su vida fue temas de mariachi, mientras pasaba tiempo en el restaurante de su abuelo. Desde ese momento forjaron una conexión musical, que se vio afectada cuando ella se sumó al grupo de pop Playa Limbo, pues él deseaba que su carrera estuviera enfocada en ritmos mexicanos.

Ese distanciamiento perduró hasta el día de su muerte, por lo que ahora aprovecha su trabajo para reconectar con esa parte familiar. “Ahora que estoy en este camino como solista, siempre ha sido importante rendir un homenaje cercano a mi abuelo”, comentó en entrevista con El Sol de México.

“Buscando un poco la reconciliación personal, y un poco también porque me siento muy orgullosa de nuestra música. No porque no lo sintiera en ese momento, sino porque uno va creciendo y madurando”.

La cantante refuerza este vínculo con el regional mexicano a través de su más reciente sencillo, Insomnio, el cual fue producido por Eduardo Bladinieres y Gil Elguezabal. Para ella es un orgullo seguir explorando esta faceta, pues está convencida que más allá de conectar masivamente con el público, debe tener ese toque íntimo y personal.

Asimismo, agregó que es importante recordar por qué uno empezó a hacer música en un principio, y en su caso, este amor proviene de la formación que recibió desde sus primeros años de vida.

“Crecí con mis abuelos porque mis papás trabajaban todo el día, varias veces me quedé con ellos toda la semana, o me recogían muy tarde mis papás y ahí me la vivía. Desde que tenía cinco años mi abuelo y yo teníamos un ritual, íbamos a la sala y él se servía un brandy con refresco de dieta, y me dejaba tomarme la espumita, y ponía acetatos”.

María continuó: “Me enseñó la música de Eugenia León, Tania Libertad, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, los Hermanos Carrión, Marco Antonio Muñíz, Ella Fitzgerald. Eso era lo que escuchaba con mi abuelo, mucha música mexicana y siempre desde chica me decía que si quería ser cantante debía hacerle honor a mi tierra y a mis raíces”.

La también actriz se siente orgullosa al decir que algunas figuras que conoció en su infancia han compartido el micrófono con ella, e incluso los considera amigos, algo que está segura le daría mucho gusto a su abuelo.

Finalmente, platicó que si bien lleva a su familia en el corazón, al momento de componer también se enfoca en sanar heridas que considera únicamente pueden ser curadas a través de la música.

Así es como dio vida al que considera uno de sus mejores materiales de estudio. El disco anterior a Alquimia (Inquebrantable, lanzado en 2020), “empezó como un material de pandemia”.

“No sabíamos cuándo se iba a terminar, si íbamos a volver a salir a las calles a cantar, empezó como una necesidad muy personal de hacer un disco homenaje a los momentos más felices en mi vida que fueron con mi abuelo cantando mariachi en su restaurante, y con mi abuela paterna bailando a Selena en la sala de su casa”, finalizó.