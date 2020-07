María Raquenel vuelve a la música con Atrapada en un Amor

María Raquel está de regreso en la música con Atrapada en un amor, videoclip que grabó desde la comodidad de su recámara desde su casa en Los Ángeles, California donde radica desde hace dos años.

La cantante cuenta que este tema viene al caso con el aislamiento que vive en el mundo. “Trata del lado positivo de estar atrapados en algún lugar o con una persona, pero que sea con amor, es el lema de la canción y se grabó en mi casa con todas las medidas de seguridad”, expresó.

El video que muestra a la nueva Raquenel, sensual, pero con música de mariachi, marca sus raíces mexicanas para llegar a todos sus fans latinos, además de revelaros que sí hay alguien que la tiene atrapa en el amor en la vida real. “Si estoy saliendo con alguien, pero no me gusta andar con famosos, ya cuando se cuaje lo sabrán todos”, dijo contenta.

Recordando el pasaje de su vida hace 20 años cuando fue encarcelada por cuatro años y ocho meses por estar involucrada en el caso del clan Trevi-Andrade, cuando ella, Sergio Andrade y Gloria Trevi fueron perseguidos por la policía y acusados de secuestro y corrupción de menores, dijo que aunque ese encierro fue distinto, manda un mensaje positivo a la gente que se queja por tener que quedarse en casa para evitar el contagio de Covid-19.

“Yo no tenía teléfono, ni video para comunicarme, no se claven por no poder salir, en su casa pueden hacer una introspección para saber qué estamos haciendo, qué podemos cambiar de la vida, odio no, amor y vamos a salir adelante; sí lo comparo, pero agradezco que hoy mi encierro es totalmente diferente al que tuve en algún momento”, abundó la cantante.

Aprovechando el confinamiento se ha puesto a trabajar en un libro donde contará todo lo que vivió cuando era una joven que soñaba con ser artista, cantar y enamorarse, pero la vida le jugó mal al involucrarse con Sergio Andrade, con quien se casó y sufrió varios abortos, luego su historia con Gloria Trevi, hasta el misterio de su hija Ana Dalay.

“Es contar una historia donde no se trata de echar culpas ni criticar a nadie, es mi historia, la de una adolescente que siempre quiso cantar y bailar, una joven que se enamoró y cometió el error de estar con ciertas personas por una ilusión de amor”, mencionó Raquenel.

Dejó claro que este libro si funciona o no, no lo hace por dinero ni mayor fama, es para entender por qué le sucedió todo esto como una misión en la vida. “Que la gente sepa la verdad con honestidad y pruebas que tengo, de hace 16 años que esto terminó, fui la única inocente en este caso, y este tema (Ana Dalay) que es muy macabro voy a tener que aclarar la verdad, aunque yo no sea la mamá, eso va a estar plasmado en el libro”.

Este texto que espera salga este año y se pueda hacer una bioserie, lo hace para que sea una lección de vida para muchas chicas. “A mí me pasó esto y lo único que puedo hacer es dejarlo de regalo para ustedes”, apuntó la cantante quien ha buscado limpiar su sobre nombre. A sus 50 años no descarta ser mamá de un niño adoptivo después que naturalmente no logró concretar ese sueño de joven.