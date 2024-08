Mariah Carey revela que su madre y hermana murieron el mismo día: tengo el corazón roto

Mariah Carey informó que su madre Patricia y su hermana Alison murieron el mismo día durante el fin de semana. “Tengo el corazón roto”, fue “un trágico giro de los acontecimientos”, afirmó la cantante.

Durante una entrevista para la revista People, Mariah Carey agradeció el respeto a su privacidad, debido a que, en sus palabras, está atravesando un momento difícil.

Hasta el momento, no hay información sobre las causas de la muerte de la madre y hermana de Mariah, solo se sabe que la cantante pasó la última semana de vida con su mamá.

Gossip Mariah Carey es demandada por supuesto plagio de "All I Want for Christmas Is You"

¿Cómo era la relación entre Mariah Carey y su mamá?

Patricia Hick, madre de la intérprete de All i want for Christmas is you, era una cantante de ópera y profesora de canto en la Escuela de Julliard, un prestigioso conservatorio de artes en Nueva York; sin embargo, dejó su carrera profesional para cuidar a sus hijos Alison, Mariah y Morgan, frutos del matrimonio con Alfred Roy Carey.

Diversos medios consideran que Mariah Carey heredó el talento vocal de su madre. Pero, pese a ello, la cantante declaró en diversas ocasiones que ambas mantenían una relación complicada.

Nuestra relación es una cuerda espinosa de orgullo, dolor, vergüenza, gratuito, celos, admiración y decepción. Mariah Carey.

Tras el divorcio de sus padres, cuando Mariah Carey solo tenía tres años, la cantante reveló que vivía en la pobreza con su madre, lo cual la motivó a utilizar su talento musical para “escapar de la pobreza”.

Sin embargo, durante una entrevista para The Guardian, Mariah Carey reconoció que en diversas ocasiones cuestionó si Patricia quiso ser madre, pues recibía malos tratos de su parte, sumado a que un día casi se ahoga en la playa y su madre no la ayudó.

Además, en su libro The meaning of Mariah Carey, destacó que tenía una “relación tóxica” con su madre, pues ella se puso celosa del éxito de su hija debido a que no continuó con sus sueños de ser cantante de ópera.

¿Mariah Carey y su hermana Alison eran unidas?

En el mismo libro, Mariah Carey reveló que Alison la drogó, mutiló y trató de “venderla a un proxeneta”, sumado a que en diversas ocasiones la expuso a situaciones violentas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me infligió quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta”, escribió la cantante sobre Alison de quien, en ese entonces, aseguró que era mejor no tener ningún contacto con ella.