Mariana Echeverría: las controversias que dejó en La Casa de los Famosos

Cuando Mariana Echeverría fue confirmada como participante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, nadie se imaginanó que abandonaría la casa con un cúmulo de controversias en su contra.

En sus primeros días, la conductora de televisión pasó desapercibida, sin embargo, eso cambió conforme pasaron las semanas, pues su actitud la colocó como una de las participantes menos favoritas de la audiencia, viviendo algunas situaciones que van desde su pasado antes de LCDLF, hasta sus disputas con los integrantes del cuarto Mar.

“Lady Mango” y sus disputas por la comida

A unos días de abandonar la casa, durante la fiesta del viernes, Mariana se hizo acreedora al sobrenombre de “Lady Mango” por parte del público luego de haber pedido a Briggitte Bozzo que le entregara un mango que había tomado para consumirlo. “Échalo porque tenemos que repartir la comida para todos, Briggitte”, mencionó.

Bajo el argumento de que tenía que devolverlo con el fin de que todos comieran en partes iguales, Echeverría protagonizó una escena tensa en la que no gue bien vista.

“Los voy a partir mañana para todos y a todos les pongo tantito he sido bien justa con la comida”, dijo.

Al día siguiente, regresó la disputa con Briggitte, cuando le retiró dos huevos que ésta había apartado. Estando en la cocina junto a Ricardo Peralta, la exintegrante del programa “Me caigo de risa” dejó en claro que no estaba de acuerdo con que los integrantes del cuarto Mar reservaran alimentos.

Su relación con Briggitte siempre fue ríspida, le servía porciones de comida más pequeñas, le ponía apodos, la cambió de habitación y en una ocasión hizo sonar una cuchara contra una olla en el oído de la venezolana.

Conversación con Potro

Otra de las charlas polémicas que despertaron críticas hacia Mariana Echeverria en su estancia en el reality, fue la que mantuvo con Luis “Potro” Caballero, antes de que éste también fuese eliminado.

El exintegrante de Acapulco Shore expresó a la conductora un halago a su esposo, el futbolista profesional del Club América Óscar Jiménez, pues consideró que durante la ausencia de ella en su familia, él estaba realizando el trabajo de cuidar a su hijo Lucca.

Ante ese comentario, Mariana dio una respuesta que el público no consideró la más apropiada. “No mames, tengo dos nanas de toda la vida, ahorita está en Estados Unidos el cabrón. Tiene chofer el pinche escuincle, tiene dos nanas, tiene alguien que le hace el aseo”. Para el público, esa manera de expresarse no fue la mejor, por lo que se vio señalada en críticas.

Polémicas fuera de la casa

Mal trato hacia sus compañeros de profesión, e incluso a sus excompañeros durante su formación académica en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa fueron señalados por parte de las actrices Gloria Aura y Fernanda Ostos.

“Mariana. Cuando estabas en el CEA y tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo hacías esto tal cual. Tú siempre has sido una bully. Yo fui a consolar a las niñas que se iban a llorar al baño por tu maltrato constante. Te invito a la reflexión”, escribió Aura el pasado 6 de agosto desde su perfil de X.

Ese post fue retomado por Fernanda Ostos en la misma red social la tarde de este domingo, una de sus excompañeras de trabajo en La Parodia, para compartir su impresión sobre la actitud de Mariana en el ámbito profesional.

“Cuando yo llegué a trabajar con ella en La Parodia de @reynaldolopeztv yo no la conocía, me presenté y trataba de hacerle plática o simplemente saludar y me volteaba la cara o contestaba con jeta ¡Nunca fue amable y jamás la vi sonreír! Después se fue a Me Caigo de Risa”, mencionó la actriz.

Después de su eliminación de La Casa de los Famosos, las reacción del público hacia la artista seguirán siendo tema de conversación, con la diferencia de que en esta ocasión Mariana Echeverría podrá contestar.