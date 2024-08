Tras polémica por una fruta con Briggitte, Mariana Echeverría, la "Lady mango", sorteará iPhone 15

Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México. Tras salir del reality show, la conductora se enfrentó a toda la ola de críticas que surgieron tras sus actitudes con los demás habitantes.

Durante el programa Hoy, visiblemente afectada por los malos comentarios, Mariana Echeverría comentó que la “regó” en distintas ocasiones, por lo que “no me voy a victimizar ni justificar, voy a aprender”, enfatizó.

Sumado a ello, Mariana Echeverría decidió tomar con humor su apodo de “Lady Mango”, pues aseguró que las críticas en su contra, externadas en fotos y videos, son muy “originales”.

Para premiar la “originalidad” de sus haters, la conductora informó que sorteará un iPhone 15 a la fotografía más divertida, pues aseguró que los memes la han hecho reír mucho.

¿Por qué Mariana Echeverría se peleó con Briggitte por un mango?

Durante una fiesta temática dentro de La Casa de los Famosos, Briggitte tomó un mango para comérselo. Inmediatamente después, Mariana le pidió que lo devolviera porque solo eran seis piezas y debían repartirse entre todos.

Lo voy a partir mañana para todos y a todos les pongo tantito porque son seis mangos, he sido bien justa con la comida.Mariana Echeverría.

Ante ello, los usuarios en redes sociales no dudaron en criticar a Mariana, debido a que no era la primera vez que la conductora le daba menos comida a Briggitte, pues Echeverría se había adjudicado la tarea de racionar la comida, pero no lo hacía de forma equitativa.

