Mariana Seoane deja de ser una niña buena y entra a las narcoseries

Mariana Seoane deja de ser una niña buena para entrarle a las narcoseries que se producen en Telemundo y acepta el reto de interpretar a una mujer muy sensual pero fatal que será parte fundamental de la historia de El chema, que desde el pasado 15 de abril se proyecta por Telemundo Internacional.

Con un elenco conformado por Mauricio Ochmann, Mariana Seoane y Paco de la O, esta historia es un spin off de El Señor de los Cielos, por lo que en los capítulos se entrelazarán las historias de Aurelio Casillas y El chema, quienes a lo largo de la historia, dejarán de ser aliados para convertirse en acérrimos enemigos.

En entrevista con Mariana Seoane, la actriz reconoce que hubo retos casi imposibles para ella, pero no dejó que lo personal se mezclara con lo profesional, "para empezar odio las armas, el sonido que hacen y cargarlas me da pavor, aprendí a disparar varios tipos pero el sonido que hacen me pone muy nerviosa, además de que nadie pregunta, pero mantener tu cuerpo espectacular no es fácil, dietas, ejercicios y todo tipo de cuidados para que no se vea una gorda, hay que gustarle siempre al público".

Considerada una actriz muy versátil, que ha realizado papeles de niña buena hasta mujer fatal, Seoane afirma que no todo lo que se ve en pantalla sucede en la vida real, "así es la actuación, mi personaje es una mujer empoderada y armada, muy inteligente que sabe que sus encantos enloquecen a los hombres, así que el público se va a divertir con esta historia que se transmite a las 22:00 horas de lunes a viernes por la señal de Telemundo Internacional".

Seoane también tiene una buena carrera en la música, aunque dijo que por el momento se verá enfocada en promocionar su participación como Mabel Castaño, quien con sus encantos y sus chiquibikinis volverá loco a El chema interpretado por Mauricio Ochmann y a todos los hombres que hagan negocios con su marido, un gringo narcotraficante que comercializa su droga en Estados Unidos y que cumple sus más bajas fantasías eróticas con su mujer y que es personificado por Paco de la O.

Archivo OEM

Cuestionada sobre este tipo de historias que sólo hacen apología del delito, la actriz aseguró que el público sabe diferenciar muy bien la realidad de la ficción, "mira, estas historias están de moda, por desgracia son cosas que suceden en la vida real son personajes que pasan a la televisión y se hacen para entretener al público que sabe muy bien que nunca encontrará delincuentes como Rafa Amaya o Mauricio Ochmann, eso es la diferencia de la realidad y la ficción".

Por último, aseguró que el tono y la maldad de Mabel Castaño aumentará conforme avance la historia, pues es una mujer que sabe que tendrá que subir escalones para mantenerse con vida en este negocio, "la crueldad que se vive en este mundo es constante, tienes que ser siempre un depredador para no ser víctima, mi personaje evoluciona conforme pasa la historial y ya verán, dará muchas sorpresas por sus estrategias y sus alianzas con los más poderosos".

La serie cuenta la historia de cómo el Chema Venegas (Mauricio Ochmann) inició sus pasos en el crimen organizado y comenzó a escalar para convertirse en la cabeza del cartel que dirige en la serie El Señor de los Cielos. El chema empezó a violar la ley a una edad temprana, transportando marihuana a través de la frontera entre Estados Unidos y México desde pequeño. Poco a poco, trabajó su camino hasta convertirse en un líder exitoso y hábil, ganando su lugar a través del derramamiento de sangre y la brutalidad en el universo del tráfico de drogas.