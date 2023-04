En conmovedor video, Maribel Guardia muestra el altar con las cenizas de Julián Figueroa

Ante la repentina muerte de Julián Figueroa, las muestras de apoyo y cariño a su madre, Maribel Guardia, no se han detenido desde que se confirmó la lamentable noticia.

La actriz y cantante pidió en un primer momento que se respetara su privacidad en este difícil momento y solo quería estar con sus más allegados, pero eso no impidió que sus amigos, compañeros del medio artístico e incluso los reporteros le enviaran flores y coronas para expresar sus condolencias.

Este detalle lo agradeció Maribel Guardia en su único encuentro con la prensa, donde prometió que mostraría los muchos arreglos florales enviados.

"Ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quito, lo entrego en su manos", expresó la actriz entre lágrimas, quien confesó que no se esperaba que el público le mandara tanto cariño.

@soy.inesmoreno #maribelguardia #julianfigueroa #descansaenpaz #luto ♬ sonido original - Ines Moreno

Maribel cumplió y a través de un conmovedor video mostró el altar que le hizo a su hijo Julián para que ahí reposen sus cenizas, así como el camino de flores que hicieron hasta la urna.

“Quiero agradecer a la prensa por los más de 25 arreglos que enviaron con recursos personales (no de sus medios), y a todos los amigos y compañeros por todo el amor enviado. Que Dios los bendiga. Gracias por tanto amor”, escribió la actriz nacida en Costa Rica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

El video muestra un poco de la intimidad de la familia en esta complicada situación y mientras se escucha de fondo una canción interpretada por el propio Julián Figueroa, al final se ve el altar con la urna color café que tiene una virgen de Guadalupe, ahí es donde reposan las cenizas del cantante que falleció a los 27 años por un infarto.