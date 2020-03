Maribel Guardia reagenda shows en EU y México

Los shows de Maribel Guardia, así como la agenda de su hijo Julián Figueroa, se pospusieron a causa de la crisis del Covid-19, informó la cantante en un encuentro con la prensa.

“A mí me cancelaron todas las fechas que tenía en Estados Unidos, todos los palenques que tenía aquí en México, teníamos las grabaciones de una serie en Monterrey y también las pararon. A Julián le cancelaron ya siete fechas, pero tenemos que acatarlo por el bien de todos” dijo la ex reina de belleza, quien amadrinó al cantante Rodrigo de la Cadena en la presentación de su disco Tal para Gual, homenaje a Gualberto Castro.

Otra de las preocupaciones de la ex aventurera es la economía, que a su parecer ya se ha visto demasiado afectada por esta situación.

“No sé qué vamos a hacer si esto se vuelve un caos económico, si esto no se detiene y la economía mundial se va al suelo, México se ha visto muy afectado porque el peso mexicano ya se fue al suelo, en fin, que Dios nos acompañe y Dios quiera que no lleguemos a estas situaciones en las que la gente no tenga que comer. Tenemos que ayudarnos entre todos”, agregó.

“Nos habíamos tardado en entrar en cuarentena, en muchos países lo hicieron con mucha más anticipación y esto es un estado de alerta mundial de la Organización Mundial de la Salud, no es un juego y definitivamente tenemos que tomarlo en serio. Yo no vivo con miedo, no es una palabra que está en mi boca, pero sí creo que tenemos que resguardarnos y acatar todas las indicaciones que se nos están dando", resaltó.