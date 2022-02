Maribel Guardia renueva el Tenorio

El Tenorio Cómico 2022 entra en su décimo octavo año de representaciones con Maribel Guardia como Doña Inés, quien tendrá un número muy divertido al lado de Ariel Miramontes Albertano; en el escenario bailarán un tema de Madonna, adelanta la costarricense.

“Estoy muy contenta de estar en El Tenorio otra vez, el año pasado la temporada era por un mes y medio y se alargó por cuatro meses. Esta obra me resulta muy divertida, me la paso muerta de risa con estos comediantes tan talentosos y que a la vez son unos caballeros, porque me tratan muy bien”, declaró en entrevista con El Sol de México.

La puesta del Tenorio Cómico 2022, un año más en el teatro Aldama, con figuras de la talla de Eduardo España, Freddy y German Ortega Los Mascabrothers, Daniel Bisogno, El Indio Bryan, Pierre Angelo, Christian Ahumada, Julio Alegría y Claudio Herrera, como cada año en su libreto trae acontecimientos o situaciones de la vida real que en este caso será lo relacionado al Covid-19.

Además de hechos políticos y sociales relacionados con Brozo, el canciller Marcelo Ebrard, y el subsecretario de Salud Hugo López Gatell, entre otros.

“Los libretistas y el productor Alejandro Gou, cada temporada cambian de historia con la base de Don Juan Tenorio. Es una obra que lleva el sello de un clásico de la comedia que nos sorprende año con año y se adapta a los acontecimientos actuales dentro de la sociedad y el mundo de la política”, explicó Guardia.

Ante el hecho que es el segundo año consecutivo que Maribel Guardia encarna a Doña Inés, la actriz habla del reto de aprenderse un libreto nuevo cada ocasión: “Siempre me encanta el teatro porque tiene como disciplina para la memoria que aprendamos los diálogos. La realidad es que sí estudiamos, nos preparamos para hacer en el escenario el mejor papel de nuestra carrera en cada noche de representación. En el caso de la comedia, tienes que responderle al otro compañero a un ritmo veloz, que me encanta. En el cine hice mucha comedia y esa experiencia la he traído al teatro”.

Para la actriz, esta puesta en escena es distinta cada año, “es totalmente diferente, en esta ocasión, Albertano y yo bailamos y nos divertimos mucho porque él canta muy bonito, decidimos hacer un cuadro musical con una canción de Madonna que habla de religión. Está muy divertida. En general te diviertes mucho, el libreto está escrito con hechos de la actualidad, parodiados”.

CORONA DE LÁGRIMAS 2 EN TV

Maribel Guardia también está participando en las grabaciones de la telenovela Corona de lágrimas 2, protagonizada por Victoria Ruffo, con quien vuelve a trabajar diez años después de la primera trama, aunado que anteriormente hicieron una larga gira teatral con Arpías.

“Victoria, es mi amiga desde hace mucho tiempo, desde antes de hacer la primera de Corona de Lágrimas, y el volver a retomar la telenovela bajo la producción de José Alberto Güero Castro, es una bendición. Yo regreso a la historia casada con el personaje de Arturo Carmona”, comentó.

La actriz hizo saber que también interviene en la serie de televisión Albertano contra los monstruos, donde ella hace una gran villana y espera que se estrene a principios de abril. Van Benito Castro, Olivia Collins, Paola Fernández, José Luis Guarneros, Montserrat Marañón, Sergio Lozano, y los niños actores Rebeca Duvignau y Mariano Soria.