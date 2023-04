Maribel Guardia seguirá trabajando pese a la muerte de Julián Figueroa

La actriz Maribel Guardia seguirá trabajando en su obra de teatro “Lagunilla mi Barrio” luego de la repentina muerte de su hijo Julián Figueroa el pasado lunes por un infarto al miocardio.

Aunque se especuló sobre un posible descanso, mediante un boletín se confirmó su participación para finales de abril en Mexicali y Tijuana.

Maribel seguirá trabajando en Lagunilla Mi Barrio

Maribel Guardia parece que quiere distraerse tras perder a su hijo y el trabajo podría ser su manera de superar, junto al apoyo de su familia, la muerte de Julián Figueroa.

Mediante un comunicado emitido en redes sociales por una empresa de medios, se confirmó la participación de la actriz en la obra "Lagunilla Mi Barrio" el próximo 19 y 20 de Abril en Mexicali y Tijuana.

Serán dos funciones de 7:00 pm y 9:30 pm, y estará todo el elenco: Daniel Bisogno, Freddy y Germán Ortega, Albertano y por supuesto, Maribel Guardia.

“A través de este comunicado se le informa a los medios de comunicación y público general que la señora Maribel Guardia ha confirmado su participación en la obra de teatro “Lagunilla mi barrio”, dice la publicación.

Si bien se había rumorado que Ninel Conde podría sustituirla, la “Bombón asesino” dijo en el programa De primera mano, que ella estaba en Miami y nadie la había contactado, por lo que dijo que era falso el rumor.

Julián Figueroa falleció en la madrugada del pasado lunes 10 de abril por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. El joven fue hallado sin vida en un domicilio de Jardines del Pedregal, sin embargo, el impacto fue fulminante.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno”, dijo Maribel Guardia.

Así también, ayer martes dio su primera declaración y dijo que su hijo era un muchacho talentos que estaba comenzando su carrera artística:

"Dios me lo dio, dios me lo quitó, lo entrego en sus manos, tenía tanto por recorrer Julián, estaba empezando su carrera, tendía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra".

"Le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo, no se lo deseo a nadie", añadió.