Marina de Tavira pide al gobierno mantener presupuestos para cultura

SAN SEBASTIÁN. La actriz mexicana Marina de Tavira hizo un llamado para que en el país se ponga el ojo en apoyar proyectos de cine, de teatro y que no se corten los presupuestos que van destinados a la cultura.

“Estoy convencida que un pueblo sin teatro o sin cine es un pueblo sin historia, y así lo subrayó Rodolfo Usigli, uno de nuestros dramaturgos más importantes; tanto el cine como el teatro constituyen el testimonio de quiénes somos, es la prueba de las cosas que nos pueden transformar para mejorar la existencia de todos y todas”, aseguró en entrevista para El Sol de México.

Añadió que ese apoyo debe darse, además, desde la libertad de la creación y no desde la línea, “por eso yo pediría que se revisaran los programas y los presupuestos que se han estado asignando y que no se vaya a eliminar ninguno”.

Marina de Tavira presentó, en el marco de la 72ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, la película “El aroma del pasto recién cortado”, de Celina Murga, la cual coprotagoniza con el argentino Joaquín Furriel y que compitió en la sección Horizontes Latinos del certamen.

La intérprete, quien estuvo nominada a los Premios Oscar como Mejor Actriz de Reparto por “Roma”, expresó que se siente muy feliz de haber participar en el Festival San Sebastián, y antes en Biarritz, donde “El aroma del pasto recién cortado” ganó el Premio del Público.

“Me siento feliz, sobre todo, de ser una actriz mexicana en una película argentina que tiene coproducción mexicana y también de Uruguay y Alemania; me emociona mucho ser esa parte de México en una película tan de Argentina y con creadores de ese país que admiro tanto y que me enseñaron muchísimas cosas”.

En el filme, “Pablo” es un profesor universitario casado y con dos hijos, que comienza un romance secreto con una estudiante, sin imaginar las consecuencias. Al mismo tiempo, “Natalia”, profesora universitaria, casada y con dos hijas, se lanza a un romance secreto con un estudiante, siendo dos historias que se intercalan y reflejan; una protagonizada por un hombre, la otra por una mujer.

Marina de Tavira señaló que “a mí me gusta mucho esta película porque justamente trata de la vida cotidiana y una de las cosas que más me gustó, cuando leía el guion, es que pensé: eso es la vida, la vida es así, que trata más sobre las batallas de la existencia diaria, de la edad, de la pareja, de la maternidad, de las rutinas”.

La reflexión de película que filmó en Argentina

Hizo referencia a lo que dice la directora, Celina Murga, de que aunque no es evidente en la película, porque si quiere decir algo, lo dice de manera muy sutil, pero sí empezó a escribir este guion después de los movimientos de mujeres en Argentina, después de la Marea Verde, que lucha por el aborto legal.

En realidad, añadió, no está hablando de eso directamente en la película, pero sí lo hace desde el microcosmos “y hay que señalar que ese es un movimiento que también tuvo muchísima influencia en el movimiento de las mujeres en México, ha habido iniciativas que han hermanado a distintos países y han inspirado unos a otros, y aunque Celina no está haciendo una película con un discurso en tu cara, como dicen en inglés ‘in your face’ sí que habla de la vida cotidiana, del microcosmos, y sí creo que acaba tocando ese macro de una agenda, una asignatura pendiente que tenemos en nuestro sistema patriarcal, aunque no es exclusivo de América Latina”.

Es en esencia una actriz de teatro

Luego de su participación en rodajes de otros países, la actriz dejó claro que “yo me internacionalizaré todo lo que pueda con los proyectos que me lleguen, pero no voy a ir a pescarlos ni a buscar. Yo soy una actriz, sobre todo de teatro, soy una actriz de teatro mexicano y es algo muy local y hay que estar en el lugar, es lo que más he hecho y lo que no puedo dejar de hacer por necesidad artística”.

Sin embargo, apuntó que el hecho de que le lleguen proyectos como “El aroma del pasto recién cortado” le entusiasma mucho”.

Añadió que “obviamente, después de un fenómeno como el que pasó con ‘Roma’, muchas personas me preguntaban si iba a intentar salir a buscar más, trabajar fuera y yo decía que si se da, y así sucedió con esta película, llegó, yo feliz tomé mi avión y me fui a Buenos Aires, y encantada lo seguiré haciendo, pero también quiero seguir trabajando en mi país”.

La directora y guionista argentina Celina Murga explicó que el impulso inicial para contar esta historia fue “poner sobre la mesa los roles de género que tanto hombres como mujeres vamos interpretando por ser parte de una sociedad esencialmente patriarcal y monógama en su estructura. Pensamos, ‘¿Por qué no contar una misma historia transitada por un hombre y transitada por una mujer e invitar al espectador a reflejarse en esas historias, en esos personajes, en esos conflictos que surgen a una edad determinada?’”, dijo.

Indicó que por todos es sabido que generalmente la infidelidad se trata desde un lugar moral y, en este caso, no hay una cuestión moralista al respecto, sino que la película permite que sea el espectador quién busque esa empatía con ciertas situaciones.

“El tipo de cine que me gusta hacer y ver es justamente el contrario, el que no emite juicios y tiende un puente al espectador para decir ‘estamos un poco rotos, todos hacemos lo que podemos’, y en el caso de estas parejas, la infidelidad es una situación que emerge de una crisis profunda que viene de antes; la demanda de ser una familia, sostenerla económicamente”.