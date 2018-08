Mario Bautista estrena el tema Baby girl con el colombiano Lalo Ebratt

Baby girl es el nuevo tema de Mario Bautista que interpreta a dueto con el colombiano Lalo Ebratt. Con esta propuesta, amplía su espectro musical, "es un sonido urbano afro, divertido y lleno de vibra", definió el intérprete que hoy se presentará en los Billboard Latin Music Showcase en el Palacio de los Deportes.



“Quiero que digan que Mario Bautista no es un género, es la música, mucha música. Uno de mis sueños es hacer desde un funk hasta bossa, una propuesta en la que haya esos contrastes, porque realmente lo que amo es la música, estoy bien contento con lo que se ha hecho en el álbum y este es el primer sencillo, porque el siguiente año hago un megatour”.

Mario Bautista agregó que Baby girl “tiene un bite peculiar siento con esta canción que no hay nada que se le parezca, trae una vibra diferente y trae un algo que no tienen otras melodías”.

Durante los escasos 20 minutos que charló con la prensa, Bautista hizo énfasis en que a cinco años de haberse dado a conocer como solista, sabe que “el chiste es tener bien fija la meta, sabes a dónde vas, sabes que quieres y te concentras. Estaré en el Showcase de los Billboard y estoy muy feliz de ir a disfrutar en el Palacio de los Deportes”.

“La vida se trata de salir de la zona de confort, de decir junto con tu equipo, vamos a hacer algo nuevo y buscarlo”, comentó.

Mario también dijo que puede afirmar que su vida profesional, se está organizando, alineando y ya tiene planeado el siguiente año. “Qué bien se siente, qué rico, que disfrute, de eso se trata la vida, más que llegar a una meta y decir que soy exitoso, se debe disfrutar todo el camino”.

Mario Bautista abrió su corazón y dijo que está solterito: “ustedes me conocen desde los 17 años, ya tengo 22, uno va creciendo y para el amor siempre hay espacios, al final del día cuando llega llega y punto. Ahorita estamos súper enamorados del proyecto, del trabajo, de la canción, agradecidos con la gente que me apoya, cuidando círculos internos, darle tiempo a todo”.

El joven dijo que vive una etapa en la que tiene muchas responsabilidades y mucha gente depende de él. “Aunque ahora hago mi agenda, si me queda un tiempo libre voy a casa de mi mamá para que me haga pascualina, que me encanta. Me hago tiempo para el trabajo, para la familia, para mis amigos, estoy disfrutando todo lo que hago y por lo mismo estoy agradecido con la gente que me apoya, que me dio un cambio de vida y con su amor me manda toda esa energía, por lo cual estoy muy contento”.