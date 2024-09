Mario Bezares da vuelta a su pasado con la corona de La Casa de los Famosos México

Con su corona de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Mario Bezares se ha sacudido las sombras del pasado, que lo habían perseguido desde el momento en el que fue señalado como uno de los involucrados en el asesinato de Paco Stanley, acontecido el 7 de junio de 1999 en la Ciudad de México.

Por aquel señalamiento, Mario Bezares estuvo preso más de un año, para posteriormente ser liberado el 25 de enero de 2001 por falta de pruebas.

"La Casa de los Famosos fue un renacimiento, como el Ave Fénix que resurge. Gracias por el apoyo de todo el público. Estoy dichoso y feliz. Mi corazón está totalmente desbocado por tanto amor y cariño del público que votó", mencionó el conductor, comediante y coreografista, en una conferencia, un día después de la gran final del programa, que recibió más de 39 millones de votos.

"Mayito", como sus seguidores lo han nombrado de cariño, con 65 años cumplidos, tuvo la oportunidad de mostrarse frente a la audiencia en una versión que pocos conocían de él, caracterizada por su disposición para trabajar en equipo y por su gentileza, que quedó demostrada a la hora de recibir el premio de cuatro millones de pesos, dándolo de obsequio a su esposa Brenda Bezares como un regalo a sus 33 años de matrimonio.

Se merece eso y más, porque siempre ha estado, siempre me ha impulsado. Ha estado a mi lado, hemos llorado, hemos reído y qué mejor decirle: mi vida aquí está.Mario Bezares.

Mayito aclara que nunca tuvo un problema con Paul Stanley

Por otra parte, Mario Bezares comentó su acercamiento y reconciliación con Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, quien entró a la casa en una de las dinámicas del programa, hace algunos días. Allí, Paul mencionó algunas palabras de paz al ganador, que a su vez fue incapaz de responder por las reglas del juego.

Con la oportunidad de mandar un mensaje sobre el tema, Mayito aseguro que esa experiencia "fue una sorpresa impresionante por parte de la producción. Me quedé congelado, cuando me dice esas bellas palabras no aguanté el llanto, porque Paul es parte de mi vida", dijo Mayito.

No tuve la oportunidad de darle un abrazo, simplemente escuché, lo sentí con todo el corazón. Es un final, un final feliz, de decir: no tengo nada contra ti, lo suelto. Mario Bezares.

Asimismo, el ganador de La Casa de Los Famosos hizo énfasis en que en ningún momento tuvo un problema personal con el hijo de Stanley. "Nunca tuvimos ningún problema, salvo los seudoreporteros que trataban de "amarrar navajas". Por eso eran esos enfrentamientos. Espero que el momento de poder hablar con él sea único. Me voy con esa felicidad enorme".

Team Mar no ve un final concreto

Junto a Mario Bezares, durante el reality los demás integrantes del Team Mar formaron una hermandad que duró hasta el último momento del programa. Por ello, Arath de la Torre, Brigitte Bozo, Gala Montes, Karime Pindter y el ganador están abiertos a seguir trabajando juntos dentro de la industria del entretenimiento.

Integrantes del Team Mar de La Casa de los Famosos México. Foto: Nadya Murillo / El Sol de México.

"Este fin nos vamos a poner un fiestón y el lunes junta creativa", dijo Karime fiel a su divertido estilo. "Va a haber canción y va a haber vlog de viajes", bromeó.

Esperen noticias porque verdaderamente formamos una amistad con todo el equipo Mar. Qué divertido fue todo, es algo que quiero seguir haciendo toda mi vida con ustedes. Vienen cosas muy divertidas.Gala Montes.