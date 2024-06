Mario Bezares quiere reunirse con Paul Stanley: me pongo en sus zapatos, está perdonado

Tras la visita de Mario Bezares al programa Hoy, como parte de los promocionales de La Casa de los Famosos, resurgió la mala relación que tiene con Paul Stanley, el hijo de su compañero fallecido, Paco Stanley.

Aunque Mario Bezares asistió al matutino en el que Paul participa, él no estuvo presente en el segmento, pues en diversas ocasiones ha asegurado que no tiene una buena relación con el excompañero de su padre, quien le dio un número de teléfono erróneo tras el fallecimiento del actor.

Después de la visita, Paul Stanley aseguró que no le interesaba tener una relación con Mario Bezares, quien incluso estuvo en la cárcel al ser uno de los sospechosos por la muerte de Paco. Sin embargo, el participante de La Casa de los Famosos aseguró que desea mantener contacto con él.

¿Por qué Mario Bezares quiere conversar con Paul Stanley?

Mediante una entrevista con Yordi Rosado, Mario Bezares aseguró que quiere reunirse con Paul Stanley para conversar con él sobre los “malentendidos” que originaron una mala relación entre ellos.

Aunque Paul asegura que después de la muerte de su padre Mario Bezares le dio un número erróneo, él comentó que “no se acuerda”. Y, sugiere que la falta de comunicación se pudo haber dado porque ya estaba en la cárcel.

Sí me gustaría platicar con él. El teléfono si se lo dio o no se lo di, no me acuerdo, si no le contesté estaba yo adentro y no tenía celular. Sí me gustaría aclararlo. Mario Bezares.

Sumado a ello, Brenda Bezares, la esposa de Mario, aseguró que ellos no tienen una enemistad con Paul Stanley e incluso sus hijos lo defienden al “entender su postura” por la muerte de su papá, pues Paul aseguraba que Bezares solo salió por “falta de pruebas”.

Paul Siempre dice que salió por falta de pruebas.Un magistrado dijo que era inocente y no había nada que lo vincule al caso. Brenda Bezares.

Me pongo en sus zapatos: Mario Bezares sobre Paul Stanley

En la entrevista, Mario Bezares aseguró que los resentimientos que tiene Paul Stanley en su contra se deben a lo mediático del caso, sobre el que todos dan un punto de vista.

Me pongo en sus zapatos. Imagínate todo lo que le dicen a él, tu papá esto, lo otro. No se vale.Mario Bezares.

Finalmente, Brenda Bezares aseguró que “perdonan” a Paul sobre todo lo que ha dicho de ellos, pues asegura que lo hizo como resultado de una manipulación que pudo haber tenido.

De nuestra parte está perdonado. Habló muchas cosas de nosotros, de mí que no me conocía. Puedo entender el coraje, frustración y la manipulación que pudo haber tenido.Brenda Bezares.