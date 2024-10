Mario Girón ganador de La Academia; críticos promueven un programa con valores

A pesar de que La Academia no se posicionó en redes sociales como trending topic durante el tiempo que se transmitió y en rating siempre estuvo por debajo de la segunda temporada La Casa de los Famosos México, promediando entre 1 millón y un millón 500 mil aproximadamente, frente a los 3 o 4 millones del reality de Televisa, de acuerdo con datos de Nielsen Ibope, Arturo López Gavito asegura que el proyecto, económicamente, fue muy rentable y quedaron sumamente satisfechos.

“Creo que el formato, es suficientemente compacto, uno que no busca el rating porque afortunadamente los patrocinios y anunciantes estaban acá y para solventar un proyecto de esta magnitud lo que necesitas es el ingreso económico que se dio y La Academia resultó un proyecto altísimamente rentable en lo económico, algo que me gusta mucho es que de aquí no saldrán conductores de televisión sino cantantes, eso es conmovedor”, afirmó López Gavito en entrevista, previo a iniciar la transmisión final del programa de canto.

🎙️El último concierto de @LaAcademiaTV arrancó con la presentación de los alumnos finalistas, que interpretaron la canción "Vivir mi vida".



📹: Froylan Escobar pic.twitter.com/3uKCFlcGpr — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 7, 2024

Está declaración fue respaldada por el productor Andrés Tovar quien entró en la segunda semana de haber iniciado el proyecto. Para Tovar, el reality apostó más por los valores humanos, lejos de crear chismes para atraer la atención.

Gossip Paola Rojas revela las razones por las que Televisa la corrió: yo quería seguir

“Me hubiera encantado arrancar este proyecto, sin embargo empezar con un programa ya iniciado, fue difícil y complicado unir todas las piezas, pero con la voluntad de todos, encontramos la posibilidad de hacer una gran producción con grandes musicales a nivel artístico, técnico, visual a nivel mundial.

“Pretendemos llevar un programa de entretenimiento con valores, que promueve la música que finalmente es una vibración alta lo que genera y produce, ver estos nuevos talentos y futuros artistas de México esta es una final especial y mágica”, expresó el productor que está casado con la cantante y RBD, Maite Perroni.

Luego de 77 días, que se traduce en doce semanas, La Academia llegó a su final la noche de este domingo, dándole el triunfo a Mario Girón.

Por fin se le hizo justicia al joven de 18 años, originario de Monterrey, Nuevo León quien luego de participar en La Voz Kids, bajo la orientación de Carlos Rivera, ahora el regiomontano logró ganar un premio de 2 millones 250 mil pesos (menos los impuestos que se generen por recibir este tipo de premios), así como un contrato con Universal Music para la emisión de su primer álbum y una motocicleta.

De hecho, su interpretación fue de las más ovacionadas en el programa, logrando que los críticos se pusieran de pie gracias a la canción “El triste“.

“No fue cansado volver a escuchar a José José en tu voz, fue afortunado. Tener 18 años y lo que te queda de vida por realizarte será increíble verte. Jóvenes de este país se conectarán con la nostalgia de grandes cantantes gracias a voces como la tuya”, dijo Gavito.

“Si José José está por ahí viéndonos, si le pidiéramos su opinión diría: ‘¡qué buen muchacho!’”, indicó Espinoza Paz.

En segundo lugar quedó Caro, quien cantó “Never enough”, en tercero Julio Ávila que interpretó la canción “Bésame”, acompañados de una banda de músicos liderada por Chacho Gaytán. Ambos finalistas, además de motocicletas también tendrán la oportunidad de grabar su primer material discográfico con las disqueras Warner y Sony Music, respectivamente.

En cuarto lugar quedó Isaveli que cantó “Sola otra vez”, en quinto Mar Lara con “Eclipse total del amor”, sexto Brisa con “Ese hombre” y en último Edith Evans con “Basta ya”, canción que no convenció a los críticos.

Los jueces del show: Chiquis Rivera, Espinoza Paz, Arturo López Gavito y Lola Cortés aseguraron que, lo que más destacó a la décimo cuarta generación fue el talento de los concursantes, lejos de meterse en chismes, problemáticas y demás entre los que formaron parte del programa.

Incluso aseguraron que, en la próxima edición del reality que se transmite por Azteca, no cambiarían nada, ya que La Academia seguirá siendo un semillero de talentos.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“No me interesa si roban o no la atención, estamos aquí con un reality show que estamos mostrando talento, compitiendo contra un reality show que está promoviendo celebridades, tonterías, encerrados en una casa, que no me está proponiendo nada, ni a mi familia, ni a mis estudios, mi carrera, nada, eso es chisme, esto es una propuesta maravillosa y se ha mantenido 20 años por eso mismo, porque siempre hay cantantes tocando una puerta, siempre hay artistas naciendo que quieren ser escuchados, que quieren ser vistos, creo que la academia con todo esto que hay ahora está maravillosa”, sostuvo Lola Cortés.

“No tenemos una Academia de escándalos, una donde ha prevalecido, a diferencia de otros momentos, la compasión o la miseria, los que estuvieron en la final llegaron porque saben cantar, evolucionaron, se comieron el escenario. Me da orgullo que estamos trabajando en un proyecto con muchos valores, que son familiares y hoy en día en la televisión abierta es muy complicado encontrar proyectos así, ahora estuvimos en Disney+, llegamos a Sudamérica y América Latina ahí está la importancia del proyecto, en tocar otros mercados de otros países que jamás habíamos llegado”, compartió Gavito.