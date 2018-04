Mario Iván Martínez un actor completo

Con 47 años de trayectoria y artífice de su fuente laboral a través de la compañía Un rato para imaginar, a Mario Iván Martínez lo define la sinceridad, así es como dice sin chistar que él prefiere ser selectivo con las propuestas que le llegan para participar en cine, televisión y teatro.



“Hago lo que me apasiona porque la vida es muy corta para estar en otras cosas que no me aportan al espíritu creativo, a la sensibilidad y no me afecta si pasan dos, tres o cuatro años, para encontrar un buen papel, porque yo tengo mi propia compañía, se llama Un rato para Imaginar, que es la que me permite ser independiente”.

Apenas terminó su participación en la obra La jaula de las locas, en la que durante dos años y medio hizo cuatro personajes(Zazá, Albán, Mamá y Tío Marcelo), cuando se embarcó en una de sus ofertas personales, elespectáculo Que dejen toditos los sueños abiertos, basado en la obra de Francisco Gabilonso Soler Cri Crí, que presenta hoy y el próximo domingo en el Teatro de la Ciudad.

Acompañado de Jimena Parés, Pablo Rodríguez y con coreografía de Pepe Posada, hacen con las canciones de Gabilondo Soler el hilo conductor de una historia que los lleva a viajar por un mundo imaginario en el que visitan países como España, China, Arabia Saudita y Argentina, donde aprender a bailar tango con El ché araña.

“Cri Crí en su tiempo fue un hombre renacentista, incansable explorador, autodidacta musical siempre con sed de conocimiento”, dijo Mario Iván quien quiere poder filmar una película sobre los inicios de Gabilondo.

EN LA PIEL DE VAN GOGH

Inquieto y siempre con proyectos en el horizonte, Mario Iván reveló que trabaja en los últimos detallesde su debut como dramaturgo con una obra en la que también actuará al dar vida al pintor Vincent Van Gogh.

En esta puesta, que espera estrenar a principios de 2019 en el Teatro Helénico, lo acompañará la actriz Karina Gidi, que representará a las mujeres que formaron parte de la vida del artista.

“Mi madre Margarita Isabel bautizó esta obra con el título Vincentgirasoles contra el mundo,me dirigirá mi prima hermana Luly Rede, pero antes tengo que viajar a Europa para seguirme preparando. Lo haré en junio próximo para ir al museo de Vincent en Arlés, Francia, a Amsterdam y otros sitios que el recorrió en sus últimos años de vida y que influyeron en sus pinturas”, detalló.

Este lunes se cumple un año del fallecimiento de Margarita Isabel. “Mañana cumplimos un año de que me dejó mi maestra, mi amiga, mi cómplice, una pérdida doblemente fuerte para mí, no sólo era mi madre.Ella estará conmigo toda la vida, tengo sus cenizas en mi casa”, confió.

Mario Iván recuerda a su madre como “una mujer férrea, valiente, defensora de sus ideales, nunca dispuesta a sacrificar su dignidad ni profesional, ni intima, cotorra a morir, con un sentido del humor pleno”.





A CRI CRI LO MANTIENE VIGENTE

Con la puesta musical Que dejen toditos los sueños abiertos, segundo espectáculo homenaje a Cri Cri, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, tanto hoy 8 y el domingo 15, en representación a las 13:00 horas a lado de Jimena Parés, Pablo Rodríguez y coreografía de Pepe Posada, lo hace porque desde los últimos 10 años de su vida es declarado de Embajador de la obra del Grillito Cantor.

“Cri Cri, como un hombre renacentista de su tiempo, incansable explorador, autodidacta musical siempre con sed de conocimiento de sus 260 canciones, hicimos un hilo conductor de la historia, para llevar las no tan conocidas y una que otra de éxito; vamos en uno de sus viajes en donde se expone la diversidad de letras. Vamos a Argentina a tomar clases de tango con El Ché araña; a China a entrar al museo visualizando enorme jarrón, a Arabia Saudita donde escribe Jorobita, a España, donde crea El fantasma y regresa a México y redacta El jicote aguamielero”.

PELÍCULA DE DON PANCHO CRI CRI

Don Pancho como lo llama, lo describe como el máximo exponente de la música y literatura infantil de habla hispana del Siglo XX y espera tener los elementos para rodar nueva película que lo aborde en su infancia, viviendo que su segundo piano para crear canciones lo usaba de una casa de citas y el que era ejecutado por el maestro Agustín Lara. También que cuando llega a la XEW propiedad de don Emilio Azcárraga Milmo no puede ser cantautor de baladas románticas y le dan la oportunidad de hacer letras infantiles y cantarlas.

“Tiburcio Gabilondo, el heredero de cuidar la obra de su padre, me ha dejado hacer espectáculos e interpretar los temas. Ojalá un día pueda hacer la cinta, es uno de mis sueños. Y quisiera que Luis Arrieta, lo encarnara en su juventud y claro yo, en su madurez como vejez”.

De ahí que Mario Iván Martínez lamente que los padres de familia no acerquen a sus hijos a Cri Cri:

“Considero una verdadera lástima que los padres actualmente no se esfuercen porque Cri Cri sea parte sabrosa e inteligente de la infancia de sus hijos, se cuenta con 260 temas de Don Pancho y una enorme cantidad de textos, es criminal que los niños mexicanos no crezcan con una prosodia tan perfecta, con una imaginación tan extensa, en donde él mismo incrementa nuestro vocabulario, nuestro conocimiento del mundo, de la ciencia, de los animales, de la fantasía. La creatividad de su homóloga María Elena Walsh en Argentina, se acerca a la cuarta parte que el produjo en los 25 años en la radio mexicana” declaró.