Mario Iván Martínez y sus amigos comparten cuentos infantiles en Facebook

Los niños son una parte esencial del público de Mario Iván Martínez y aunque este año no podrá compartir personalmente con ellos, decidió utilizar su cuenta personal de Facebook para celebrar su día con el espectáculo Desde la distancia… Contando con mis amigos. En este nuevo trabajo audiovisual, el artista mexicano colocará canciones, poemas y cuentos hablados o cantados, en las voces de reconocidos actores, actrices, intérpretes y músicos, los días martes, jueves y sábados hasta el 30 de abril.

Estos materiales estarán disponibles también en las plataformas digitales A soñar despiertos y Un rato para imaginar y fueron creados especialmente por Mario Iván Martínez junto con sus amigos para celebrar el Día del Niño.

Eugenia León cantó Ramona la mona jazzista, Susana Zabaleta narró el cuento La mona, Ignacio López Tarso y su hijo Juan Ignacio Aranda, contaron la fábula El ratoncito y el León; Chantal Andere relató la Parábola del Colibrí, Patricio Castillo el cuento El Congreso de los ratones; Susana Alexander compartió el poema Desde el espejo; Héctor Bonilla y Sofía Álvarez contaron El Erizo y la pelota; Fernando Memije, interpretó El oso rapero; el Grupo Cántaro, El cumpleaños de Cri-Cri, una canción de la autoría de Mario Iván Martínez y Laura Luz, relató el cuento Hora de dormir.

El anfitrión, además de ser el presentador de sus colegas invitados, intervendrá con el poema Clota, la guajolota, la canción Adivina, adivinador; el cuento Albertina La Tortuga, y cantará algunos temas de Cri-Cri, ya que es el embajador de Francisco Gabilondo Soler desde hace una década, aunado a la participación de alumnos como Ximena Paredes que interpretará Los sueños y Pablo Rodríguez, quien cantará El ratón vaquero.

“Esta idea me nació para aliviar el encierro de los niños y también el nuestro por la pandemia Covid-19. Convoqué a colegas para que su arte y creatividad afloraran y plasmaran sus actuaciones en el celular y me enviaran sus trabajos; les asigné las canciones, cuentos o poemas de acuerdo a su personalidad y estos audiovisuales tienen un resultado atractivo muy sabroso, al escucharlos, no dudaremos no sólo en aplaudirles, sino agradecerles su gran gesto generoso, con el que conmemoraremos el Día del Niño”, explicó el artista.

“Yo le he puesto a la cuarentena El Pan Nuestro de cada Encierro. Confieso que dosifico las noticias, sigo todos los lineamientos de prevención, pero ya no quiero escuchar o leer las noticias, no es fobia, simplemente para que no me quite el sueño y darle tiempo a otras actividades artísticas en las que me enfoco como lo que hicimos con Desde la distancia… Contando con mis amigos”, finalizó