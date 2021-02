Marisol del Olmo, una villana enamorada en Te acuerdas de mí

Tras 25 años de trayectoria, a la actriz Marisol del Olmo le llega uno de los retos actorales más importantes de su carrera con el antagónico de Ivana Cáceres en la telenovela Te acuerdas de mí, de Carmen Armendáriz.

“Antes que Ivana llegara a mi carrera, apareció en mi vida la pandemia que provocó el cierre de temporada del musical Sugar. Ahora el destino me premia con este bombón de este tamaño en Te acuerdas de mí. Cuando veía que todo era difícil y complicado, me cayó de sorpresa este personaje, que ha sido diferente, como la manera que nos hemos preparado para estudiar la caracterización y conocernos como producción, pero fue en el foro que lo hicimos y fuimos construyendo el papel”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Del Olmo aún no define cuál será el nivel de sus villanías, “estoy construyendo al personaje de afuera para adentro, le he ido nutriendo de carnita para convertirlo en lo que se ve en la pantalla chica”.

En la charla con El Sol de México, la actriz reconoce que para los capítulos creados por los escritores y siendo dirigida por Francisco Franco y Rubén Nelhiño, “hemos ido armando a esta Ivana; en realidad exploro un lado oscuro de mi personalidad que yo no sabía que tenía, y que me está gustando muchísimo y me estoy dando permiso de ser esa mujer”.

Sobre que su personaje esté enamorada de su cuñado dice: “Toda la gente a su alrededor ya se está dando cuenta, principalmente mi marido con quien tengo a mi hija; esas cosas se huelen, se sienten”.

A un mes que se estrenó la novela en el canal Las Estrellas, Marisol comenta que gracias a las redes sociales, “me he dado cuenta que hay un equilibrio en el gusto del personaje de Ivana. Hay personas que se identifican con ella y otras la empiezan a odiar; creo que los televidentes la encuentran divertida y hasta saludable, Ivana es el hilo conductor de un hecho catártico”.

De Te acuerdas de mí, comenta que, “es una historia bien hecha, está bien cuidada, tiene mucho amor y mucha luz, me gusta verla proyectarse en la pantalla chica, me declaro fan de este melodrama”.

La actriz se dio un espacio para hablar de los teatros que aún no levantan el telón y ahora se pide que las funciones sean al aire libre:

“Es terrible y me parece tristísimo que este gobierno permita algunas cosas y otras no. Bueno, el teatro no sólo es fuente de trabajo para miles de actores, son miles de familias mexicanas que dependen de las artes escénicas como actores, actrices, directores, técnicos, músicos, tramoyistas, utileros, maquillistas, escenógrafos y vestuaristas. El teatro nos podría ayudar a sanar. Merece regresar a abrir el telón de manera responsable”.