Mark Hamill, un caballero fantástico en serie Knightfall

LOS ÁNGELES. Cuando a Mark Hamill le llegó a su oficina la propuesta de integrarse al elenco de la segunda temporada de Knightfall, serie que sigue la historia de los Caballeros Templarios, el actor se sintió atraído y comenzó a ver los primeros capítulos de esta producción de History.

“Quería verla por diversión, no porque tuviera la intención de trabajar ahí. Pero empecé a disfrutar tanto el show que pensé que si no tomaba esa oportunidad para hacer algo así jamás volvería a presentarse un personaje de este tipo”, cuenta el actor durante un encuentro con prensa internacional en Los Ángeles.

Entonces el actor aceptó interpretar a Talus, maestro de los Caballeros Templarios. “Soy más o menos como el antagonista de Landry (Tom Cullen), porque trato de bloquear la oportunidad de que alcance sus metas. No se lo hago fácil de ninguna forma”, dice el histrión cuyo trabajo debutará en Latinoamérica el 31 de mayo a las 21 horas por History.

Para interpretar este personaje, Mark Hamill se bañó en información sobre el tema: “Vi toda la primera temporada y revisé Wikipedia”, bromea. “Conforme me involucré en el proyecto me interesé más y más. Incluso me recomendaron libros, mismos que leía por placer, pues nuestra primera responsabilidad es el entretenimiento, no que sea una serie educativa o algo así”, explica.

Pero no fue fácil incorporarse a la producción, sobre todo porque se trata la primera serie en la que trabaja de lleno, luego de algunas actuaciones especiales en otros programas. “Nadie me había invitado a participar en un drama histórico, así es que amé el reto de realizar algo que nunca antes había intentado. He hecho cosas similares con mi voz, pero nunca frente a la cámara”, recuerda.

Esta producción recrea a los Templarios y el periodo de las cruzadas / Foto: Especial

A pesar de la popularidad mundial que le dio interpretar a Luke Skywalker en la saga fílmica de Star Wars, integrarse al elenco de Knightfall le resultó intimidante “porque la primera temporada es demasiado buena y te unes a un show cuyo elenco ya se conoce y quieres asegurarte de que encajas en él y puedes aportar a todos los que ya están ahí”, dice Hamill.

Y Mark Hamill no fue el único nervioso, Tom Cullen, el protagonista de la serie, no cabía de sorpresa cuando supo que trabajaría con él. “Es parte de Star Wars, yo crecí con ello. A mi hermano más joven le enseñé estas películas y se obsesionó con ellas, así es que cuando me enteré que trabajaríamos juntos corrí con él a contarle y nos abrazamos. Estábamos emocionados pero también aterrados porque nos parecía demasiado intimidante”, recuerda Cullen.

Pero la tensión terminó cuando ambos se conocieron por primera vez: “Mark venía de un viaje muy largo cuando nos conocimos. Recuerdo que me dijo que amaba el show y que estaba feliz de integrarse y me pidió ayuda para poder integrarse a este proceso; eso me pareció un gran gesto de pureza y humanidad”, añade el actor de 33 años.

La segunda temporada de Knightfall, compuesta por ocho capítulos sigue la redención de Landry, luego de ser despojado de su título de Maestro del Temple y sentenciado al destierro por traicionar a la hermandad. Simon Merrells, Pádraic Delaney, Julian Ovenden y Ed Stoppard completan el resto del elenco.