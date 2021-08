Mark Ronson se adentra en el sonido

Apple TV+ estrenó este fin de semana el documental "El arte del sonido con Mark Ronson", protagonizado por el afamado productor y compositor británico, en un viaje por la creación sonora y la tecnología revolucionaria que ha dado forma a la música como la conocemos hoy.

Paul McCartney, Charli XCX y Questlove, además de Adrock y Mike D (Beastie Boys) son algunos de los invitados de las seis entregas de las que consta esta serie, en la que los músicos establecen charlas con el responsable de éxitos internacionales como "Uptown funk".

Al final de cada episodio de la serie, cuyo título original es Watch the Sound, Ronson crea y desvela además una pieza de música original para la que habrá utilizado tecnología puntera y las técnicas presentadas en los minutos previos.

En concreto, cada entrega está dedicada a desvelar los secretos del "autotune", los "samplers", la "reverb", los sintetizadores, las cajas de ritmos y la distorsión.

Producida por Tremolo Productions, "El arte del sonido con Mark Ronson" es una nueva muestra en el largo y exitoso currículum personal del británico, que ha ejercido de productor ejecutivo de la misma, y atesora múltiples premios en su carrera musical.

La importancia de llamarse Mark Ronson

En lo que va del siglo 21, Mark Daniel Ronson ha destacado como DJ, compositor, productor y ejecutivo discográfico, y es bien conocido por sus aportaciones al trabajo de artistas como Lily Allen, Adele, Lady Gaga, Robbie Williams, Miley Cyrus, Queens of the Stone Age y Bruno Mars.

En 2007 lanzó su segundo álbum solista, titulado Version, que alcanzó el número dos en las listas británicas y en donde se incluía un cover de la canción original de The Smiths, "Stop Me If You Think You've Heard This One Before", bajo el título "Stop Me".

Pero uno de los primeros trabajos que le dio un renombre internacional fue la producción del segundo disco de la desaparecida cantante Amy Winehouse, Back to Black (2006), que se convirtió en un éxito internacional y en uno de los álbumes más vendidos en la historia del Reino Unido.

En cuanto a su carrera solista, en 2014, Ronson lanzó el sencillo "Uptown funk" con la voz de Bruno Mars, cosechando otro éxito que pasó 14 semanas consecutivas en el número uno en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos y 7 semanas no consecutivas en el número uno en la lista de sencillos británicos.

Ese sencillo se incluyó en el cuarto disco de estudio de Ronson, Uptown Special, que ha sido su grabación más exitosa hasta la fecha.

Mark Ronson ha recibido siete premios Grammy, incluido el de Productor del año por el mencionado Back to Black, de Amy Winehouse y dos por los sencillos de grabación del año "Rehab" y "Uptown Funk".

También ha sido acreedor a un premio de la Academia, un Globo de Oro y un Grammy por coescribir la canción "Shallow", interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper, para la película A Star is Born (2018).

