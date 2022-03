Maroon 5 da primer concierto en el Foro Sol en su gira en la Ciudad de México

Dos años pasaron desde la última vez que Maroon 5 pisó el Foro Sol, y esta noche la agrupación liderada por Adam Levine eligió ese recinto para arrancar su gira 2022 . El show inició con "Moves like Jagger" y "This love", tema que el vocalista aprovechó para deleitar a sus fans con un solo de guitarra.

"Es genial estar de regreso con ustedes, los extrañamos mucho", dijo mientras hacía un ademán de abrazo para todos los presentes. Bastaba una leve sonrisa o un movimiento de caderas por parte de Levine para que se escucharán chiflidos y gritos, pero antes de sonar "One more Night", se quitó la chamarra, provocando un estruendo que casi logró opacar los acordes de la canción.

Gossip Asistir a conciertos en 2022 será más caro

Con gran habilidad para entrelazar las canciones, interpretaron al hilo "Animals", "What lovers do", "Makes me Wonder", "Wait" y "Maps". Un sorbo de agua para aclarar su garganta, y continuó con "Harder to breathe".

"¿Cómo están?", dijo el cantante mientras él y sus compañeros, James y Jesse, se acercaban al frente de la pasarela que adornaba el escenario."Mi español es muy malo, muy malo, ¡horrible!", bromeó.

James comenzó a tocar "Payphone" con la guitarra acústica, y pidieron al público cantar junto con ellos. Adam hacía pausas de vez en cuando y observaba a la audiencia. "Sólo quiero disfrutarlos un segundo", exclamó mientras echaba un vistazo a su alrededor.

El cantante no se cansaba de seducir a sus enamorados, y cada que podía se movía de manera que su camisa se abría un poco, y dejaba ver los múltiples tatuajes que porta en el pecho.

Temas como "Lost", "Don't wanna know", "Cold" y "Sunday morning" parecían concluir el repertorio. Después vino una larga pausa, que fue amenizada por un intento fallido de los fans por hacer "la ola", que no se logró porque la oscuridad que ya reinaba en el recinto les impedía ver con claridad cuando tocaba su turno de ponerse de pie.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El gran cierre empezó con "Memories", y enseguida una versión acústica de "She will be loved", que como ya es tradición en sus presentaciones, dedicaron a las mujeres.

Atento con sus admiradores, Adam no podía irse sin mostrar su atlético torso al natural, así que antes de interpretar "Sugar", la última canción de la noche, se despojó de su camisa, y continuó cantando "topless" hasta que llegó el momento de decir adiós. Junto con el resto de sus compañeros, se acercó nuevamente al borde del escenario y lanzó un beso de despedida.