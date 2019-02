El esperado medio tiempo del Super Bowll llegó.

Marron 5 arrancó su presentación en uno de los más importantes del mundo a pesar de su corta duración.

El grupo comandado por Adam Levin presentó un repertorio de sus éxitos como She Will Be Loved, This Love, Moves Like Jagger y Girls Like You.

Y para homenajear a Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja, que murió el año pasado, se presentó en las pantallas del lugar al personaje amarillo cantando Sweet Victory en el Buble Bowl.