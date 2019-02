Maroon 5 llega al Super Bowl en medio de polémica racial

Ser el artista que encabece la presentación del medio tiempo del Super Bowl puede ser uno de los más grandes anhelos para las figuras musicales. Sin embargo, este año fueron varios los cantantes que rechazaron participar en este que es uno de los eventos más vistos en la televisión estadounidense y del mundo.

Artistas como Rihanna y P!nk habían sido consideradas en principio para encabezar este show, pero se negaron en apoyo al jugador de americano Colin Kaepernick, quien junto con otros jugadores se arrodillaba al sonar el himno de los Estados Unidos durante los juegos de esta temporada, esto como una protesta ante las agresiones raciales y el abuso de los policías en aquel país.

En este contexto, la banda estadounidense Maroon 5 fue confirmada hace apenas tres semanas por la NFL como el artista principal para el medio tiempo del Super Bowl LIII, a pesar de los rumores que señalaban su participación desde octubre pasado. La razón de esta tardanza se debió a que artistas como Cardi B se negaron a comparto escenario con la banda en tono de protesta.

A pesar de las dificultades, los creadores de éxitos como Moves like Jagger o Sugar se presentarán este domingo acompañados de los raperos Travis Scott y Big Boi, en el que es uno de los shows de medio tiempo que mayor revuelo causan en la historia del Super Bowl.

La expectativa creció hace unos días gracias a Roger Waters, quien exhortó a la banda a arrodillarse “en el escenario frente a todos. Les pido que lo hagan en solidaridad con Colin Kaepernick, que lo hagan por cada niño asesinado a tiros en estas calles mediocres, que lo hagan por cada madre y padre, hermano y hermana en duelo”, escribió el músico en sus redes sociales junto a una petición hecha en Change.org que ahora suma 115 mil personas con la misma solicitud.

Maroon 5 es una de las bandas de mayor influencia en la música estadounidense. Su primer disco, Songs About Jane lanzado en 2002, vendió alrededor de 10 millones de copias y presentó éxitos como This Love o She Will Be Loved. Desde entonces han presentado otros cinco materiales. Red Pill Blues el más reciente estrenado en 2017, debutó en el puesto dos de Billboard; sólo en Estados Unidos fue certificado con Disco de Platino por alcanzar el millón de copias vendidas.

El video de su tema Girls Like You fue el tercero más reproducido en YouTube en 2018 al sumar más de 1.6 billones de visitas. En este material. La banda rinde homenaje a las mujeres al presentar figuras que han roto esquemas en la industria del entretenimiento como Ellen DeGeneres, Gal Gadot, Millie Bobby Brown, Jennifer Lopez, y Mary J. Blige, entre muchas otras.

Su sencillo Sugar, además de ser nominado al Grammy como Mejor Interpretación Pop de un Dúo o Grupo, vendió en Estados Unidos ocho millones de copias y se posicionó como el quinto tema más exitoso en la lista anual de Billboard en 2015. El video es el octavo video más visto en la historia de YouTube.

Se espera que durante la interpretación, Maroon 5 haga un recorrido por sus 17 años de carrera. Además de que rindan homenaje a Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja, solicitud que fue hecha por fan a través de Change.org, y la cual ahora suma más de un millón 200 mil firmas.