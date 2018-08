Martha Debayle debuta como conferencista motivacional

Enfocada en las prioridades de su vida para no llegar a ahogarse con muchos proyectos y que éstos no perturben la paz de su hogar y su persona, Martha Debayle reconoce que no es fácil conseguir el éxito, pues a pesar de que todos empiezan por luchar para conquistarlo, pocos son los privilegiados que llegan a la cima de sus metas.



“En la vida uno siempre tiene que tener claro que el éxito tiene un precio por pagar, si partimos por ahí y te gusta lo que haces, las batallas ganadas te llevan a acercarte más y más a tus objetivos y por ende, a estar donde quieres estar, pero ojo, esto no es gratis, se lleva años de tu vida, dormir poco, enfocarte a tus objetivos y dejar incluso a los quieres en segundo término porque no se puede tener todo en la vida”.

Martha se adjudicó un reto más superado al iniciar un ciclo como conferencista motivacional. “Primero tienes que creértela, porque por mucho que se diga, si no hay motivación propia, no creemos en nosotros mismos, nunca llegaremos a ningún lado, a los mexicanos nos hace falta eso, creer en nosotros mismos”, expresó.

Considerada una de las mujeres más influyentes y poderosas del país y parte de la lista de las diez empresarias más exitosas en los medios de comunicación según la revista Forbes, Debayle fue pionera en áreas como el content marketing y el story telling, donde tiene bien consolidad su empresa MMK Group, pero reconoce que no ha sido fácil ser parte de las mujeres más reconocidas en los medios de comunicación. “Llevo 30 años en esto, toda una vida para muchos, suficiente para algunos, pero para mí, todavía tengo mucho camino que recorrer, quiero llevar mis marcas a otras partes del mundo”, expresó.

Reconoció que su programa de radio es la base de todo el éxito que la rodea, pues la comunicación ininterrumpida con sus seguidores es fundamental, “sabemos que el mundo ahora se maneja diferente, de repente sabes que la tendencia de hoy es Twitter, mañana es el Instagram o una semana es subir videos en Youtube o Facebook, la gente te sigue porque ve lo que es tu vida, quieren ser como tú, pero sólo les falta seguridad para lograrlo” y precisamente esos secreto son los que comparte en sus conferencias.

Cuestionada sobre sus temores y cómo alcanzar la vida que quiere, Debayle respondió “el día a día te lleva a conquistar metas, hay que soñar en grande pero pensar en cortito, primero llegar a una meta y seguir, no encasillarse, mentiría si te digo que no tengo temores, prefiero trabajar duro para evitar que éstos lleguen”, señaló.

Tras la conducción del bloque informativo BBtips sobre la crianza de los hijos, Debayle empezó a desarrollar una franquicia basada en el programa. En 2000, fundó el sitio web bbmundo.com y en 2005, publicó la revista BBmundo a nivel nacional.

Sabemos que falta mucho, pero ¿cómo se ve Martha Debayle como abuela, aplicará los consejos que brinda a las mamás en su programa?, y contestó con una sonora carcajada, para dar paso a una pauta. “Cuando llegue el momento seré la abuela más feliz, más consentidora, más cariñosa, por supuesto que guardaré los BBtips en un cajón, que sus padres se preocupen por seguirlos porque yo lo voy a malcriar”, expresó con un rostro iluminado por la idea.

“Aquí se llega con trabajo, sacrificio, muchas horas de entrega y siempre innovar, pensar en el futuro, a mis hijas las he disfrutado mucho pero no como quisiera, así que cuando lleguen los nietos la historia será completamente diferente”, complementó.