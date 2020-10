Martha Debayle invita a brillar y a sentirse glamouroso de nuevo

Ver hacia el futuro, reinventarse y volver a sentirse glamouroso, son los objetivos que lleva detrás la nueva colección Martha Devayle x Ivonne que fue lanzada recientemente a través de un original concepto donde la comunicadora envía un mensaje entusiasta para enfrentar la adversidad.

En un showroom de la zona de Polanco diseñado con estilo futurista -una de las inspiraciones de la nueva línea-, las prendas fueron descritas por su creadora en entrevista para El Sol de México a través de la plataforma Zoom.

"Yo al igual que muchos y todos los que nos encanta vestirnos han sido muchos meses de pans, de ropa cómoda, de t-shirts, tenis y de estar en tu casa, por eso quisimos que la colección estuviera compuesta por ropa súper glam, con brillos, viniles, lentejuelas, charol y que nos hiciera sentirnos vivos otra vez, con ganas de volvernos a vestir, de sentirnos espectaculares porque yo soy una fiel creyente que cuando te paras al frente de un espejo y te ves increíble, toda tu actitud cambia", expresa Debayle.

Una de las ventajas de esta propuesta es que es dinámica y versátil se puede combinar una pieza con otra y puede portarse para todo tipo de ocasión, y con esto, compensa el gasto de cambiar el guardarropa, además de que su precio es accesible.

"Nadie está para tirar su dinero, es una colección accesible a precio manejable para la gran mayoría. Una pieza te sirve para ponértela con jeans y tacones o tenis, todas la piezas son intercambiables entre sí. Tú puedes ponerte el abrigo plateado encima del vestido de puntos, el trench con unos jeans y una camiseta blanca… el top de charol me lo puedo poner con jeans, leggins y tenis o con botas. Una sola pieza puedo combinarla con muchas cosas y lograr un maxi match".

Martha explica que cuando decidió confeccionar esta propuesta pensó en invitar a cada persona a arriesgarse y liberarse de los complejos.

"Muchas veces tendemos a encasillarnos en algo que creemos que jamás nos atreveríamos a ponernos algo porque decimos: 'estoy chaparra, caderona, gorda', tenemos todos estos traumas que al fnal no tienen secuestradas y queremos invitarlos a ponerse cosas que no se habían atrevido, que se pongan patrones y telas y con las que nunca se imaginaron que iban verse tan bien".

Debayle asegura que actualmente se ha dejado de pensar en que cada cosa tiene que corresponder a una temporada.

"Yo ya no creo en la ropa de día y de noche, obvio hay unas prendas intrinsicamente que son de día pero yo puedo salir de lentejuelas y de plumas a las ocho de la mañana para hacer radio, independientemente de que tenga un coctel e la noche. Hay que ponerse esa ropa sin miedo porque si no se te va la vida y lo que hemos aprendido en esta pandemia es que sólo tenemos hoy".

Martha Devayle

En toda la colección resaltan los contrastes como negro y blanco, las líneas marcadas, hombros estructurados, texturas combinadas, patrones over-size, transparencias y brillos intensos. Las telas y materiales provienen de Italia, Francia, Turquía, China, y también fueron empleadas las de origen mexicano.

En cuanto al futuro de la industria de la moda dice que "las casa de moda se han tenido que reinventar y presentar sus colecciones de manera más propositiva, será muy diferente la forma en que vamos a ir viendo cómo venden y cómo se aproximan al consumidor en estos meses ya que estos últimos no van a ir comprar directamente a una tiendo sino que todo será a través de online. Nosotros mismos decidimos que toda la venta de la colección fuera online a través de Liverpool .com.mx e ivonne.com".

Otra de las ventajas es que si la prenda no te queda puedes hacer los cambios de manera personalizada en las boutiques de Ivonne.

"Queríamos hacer algo futurista, galáctico que nos entusiasmara, que nos llenara de brillo y de luz porque necesitamos la esperanza de saber que viene un futuro que puede ser increíble y que tengamos la certeza de que tengas las herramientas para manejar lo que sea con esa actitud y sonrisa, quiero que todas las mujeres y hombres que compren esta colección se sientan empoderados".

Afirma que la paleta de color en blanco y negro "es un contraste tan fuerte tan dramático que no importa si estás en un playa o en una junta siempre se ve bien. El blanco es sumamente combinable con todos los colores. Puedes ponerte algo negro y arriba un abrigo de color y se ve increíble y por eso quería y una colección monocromática".

Para Martha su mayor reto es continuar reinventándose, "la creatividad no tiene límite y uno se cansa. Entre todas las locuras que quiero hacer mi mayor reto es que todo salga perfecto lo mejor que yo y todo mi equipo podamos hacer. Los del shmpoo nos llevó año y medio, la colección ocho meses el tiempo es lo que nos hace falta a todos y viene un lanzamiento en diciembre y una sorpresa adicional".

Para la comunicadora el buen gusto tiene que ver en saber "cómo cuándo y dónde no importa qué, tiene que ver en cómo agarras la copa, cómo te conduces, cómo montas una mesa, cómo vas a decir la grosería, dónde las vas a decir y cómo la vas a decir, dónde te vas a poner algo y para qué te lo vas a poner".

Le preguntamos si estaría dispuesta a confesarnos su mayor error y su mayor acierto: Creo que mi mayor error ha sido y sigue siendo el no saber delegar, me cuesta mucho trabajo delegar, es un grave error porque lucho todos los días por empoderar a mi equipo, lucho todos los días por no hacer micromanager, pero me cuesta mucho trabajo. Soy obsesiva de la exigencia en como tienen que quedar las cosas tal y como las imaginé. Trabajo todos los días en aprender a soltar a delegar a confiar y de repente a ocuparme menos de los micro detalles que me quitan mucho tiempo y que a veces resultan innecesarios. Soy obsesiva de la perfección.

"Mi mayor acierto es la intuición me guío por la tripa y el estómago, a veces cuando uno se guía por la corazonada es mucho más difícil que cometas errores", concluye.