Martha Figueroa revela en libro intimidades y secretos de los famosos

Intimidades, secretos y anécdotas de famosos que nunca salieron a la luz pública, son compiladas en el libro Las historias que nunca contamos (Aguilar), escrito por los periodistas de espectáculos Martha Figueroa y René Solorio.

Se trata de historias que los artistas nunca permitieron publicar, entre las que podremos encontrar las escapadas nocturnas de Luis Miguel, un misterio candente de Alejandro Sánz, las locuras de Belinda, algunas aventuras de Gloria Trevi y los momentos de tristeza de José José.

“Yo no me censuró. Yo pongo lo que debo poner sin omitir detalles, a lo mejor elimino uno que otro detalle sin importancia y que puede provocar algún disgusto o problema legal. “No pretendo que Las historias que nunca contamos sea un libro escandaloso, ni de chismes, no quiero que sea un libro de conflictos, ni lioso, ni nada; sino un libro divertido, un anecdotario que la gente disfrute y por qué no, con el que los artistas recuerden ciertas historias”, dice Figueroa quien cuenta con más de 35 años de trayectoria en el medio del espectáculo.

La periodista describe que de todas las anécdotas, la de El príncipe de la canción es una de las más significativas: “José José antes de irse a Miami, con su hija Sarita (2018), me confesó algunas intimidades que yo nunca pensé oír de la boca de nadie y menos de José José. Me agarró de confesionario y me contó muchas intimidades y aquí las relato”.

Ante la pregunta de sino teme que los hijos de José José, José Joel y Marysol Sosa, le reclamen por divulgar parte de la vida privada de El príncipe de la canción dice:

“No creo, porque todo lo que se dice es verdad y por otro lado forma parte de mi vida y no hablo tanto del artista, es un anecdotario mío a detalle como periodista, mi vida se entrelaza con la de los famosos”, afirma.

En el libro, Figueroa añade sus experiencias con Raúl Velasco con quien trabajó por varios años en el programa Siempre en domingo.

“De don Raúl Velasco cuento todo lo que sucedía en el camerino de Siempre en domingo, era un espacio sagrado al que pocos teníamos acceso.

Además, podremos conocer algo más de Alejandro Fernández y de Luis Miguel:

“Está la historia de El Potrillo en la que me confieso que me equivoqué al hacer una investigación acerca de su vida. Yo estaba lista para irme con él a hacer un viaje a Japón y se pospuso y aquí cuento qué pasó.

“Luis Miguel repite, él no se me olvida es un personaje que a la gente le llama la atención, tengo mucho material de él, anécdotas y muchas cosas. Entonces él está presente en mi cuarto libro que les va a gustar mucho, hay detalles que les van a sorprender”.

Fue un poco más de año que les llevó redactar sus anécdotas tanto de René Solorio que son 22 y Martha Figueroa, 18, “nos conocimos en TV Azteca desde la época de Ventaneando y el en Hechos con Javier Alatorre. Teníamos el gusanillo de trabajar juntos. Nos reunimos en una comida en Los Ángeles, California; comimos y en la sobremesa hablamos de nuestras historias con artistas, íbamos con un amigo y nos dijo por qué no hacer un libro y así surgió esta colaboración.

“Pedí cita a mi editorial, nos lo autorizaron y nos dieron fecha de entrega que fue a principio de año. Se pretendía que saliera en Verano, pero por el Covid-19, se retrasó y salió comercialmente hasta ahora.

Ahonda que cada quien escribió sus historias, luego las comparten y fue el editor que le puso el punto final, “tanto René como yo escribimos diferente. Y a pesar que a cada historia no le ponemos quien la escribió, sino que van intercaladas al entregarse y publicarse, los lectores no se van a dar cuenta quien las hizo”.