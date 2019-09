Martha Higareda y Omar Chaparro vuelven al cine con Tod@as caen

El éxito que la dupla de Martha Higareda y Omar Chaparro han conseguido en cine tiene que ver con las historias que cuentan y la imagen que proyectan. Los actores protagonizan ahora Tod@s caen, tercera película que estelarizan en cine.

“Yo creo que el éxito es por la química tan inmediata que se dio cuando nos conocimos, cuando nos vimos en el set. Y lo otro es porque no somos el prototipo de protagonistas, no soy el alto güero de la novela, el (Sebastián) Rulli por decir algo; tampoco Martha es Marjorie de Sousa, somos a lo mejor más terrenales, bajitos de estatura y a lo mejor por eso hay más empatía con el público”, dice el actor en entrevista.

Tras el éxito que ambos han tenido como protagonistas y productores ahora lo llevarán a un nuevo camino, pues ahora están escribiendo un guion. “Omar y yo estamos creando una película juntos, ahora los dos como escritores”, adelanta Higareda sin detallar la trama de su historia.

“Omar y yo hemos descubierto muchos caminos, de entrada tenemos una amistad muy padre. Nosotros apenas nos juntamos para empezar a desarrollar algo, a traer ideas, pero todavía falta tiempo. Aunque tenemos vibras muy parecidas y es muy fácil que fluya el trabajo”, agrega la actriz.

Tod@s caen es la tercera película que esta dupla protagoniza, tras el éxito de No manches Frida, que recaudó en taquilla más de 220 millones de pesos, y la propia secuela que suma hasta el momento más de 320 millones de pesos sólo en México y que se convirtió en la tercera película mexicana más taquillera en la historia. “Pero esta es muy distinta a No manches Frida y uno como actor busca personajes que no se parezcan”, explica Chaparro.

La primera particularidad que esta historia tiene es que el guion fue escrito por Martha Higareda. “Como verán, a mí me gusta mucho la comedia romántica, pero algo que tenía muchas ganas de explorar era cómo romper los esquemas de este género y hacer una comedia antiromántica, incluso burlarnos de ella”, dice la actriz en entrevista.

Esta película tiene como protagonistas a Mía y Adán, dos expertos en ligue que ayudan a sus amigos a conseguir pareja, pero cuando ambos se involucran sentimentalmente las cosas comienzan a fallar. “Era contar la historia de dos personas que se enamoran, pero vista desde el punto de vista de la mujer y el hombre. En esta historia los dos se conocen y todo se vuelve mucha comedia, porque se van cayendo no tan bien”.

Al ver el cartel de la película Tod@s caen uno podría pensar “¿Otra película de Omar Chaparro y Martha Higareda?”. “Cuando empezamos a anunciar la película en redes sociales, la reacción de la gente era precisamente esa, pero eso en vez de molestarme me gustaba porque cuando la expectativa es tan baja no queda de otra más que sorprender”, explica el actor.