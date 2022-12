Martin Clunes se despide de su personaje como el Dr. Martin tras 14 años

Un hombre afortunado y agradecido con la vida es como se considera el actor británico Martin Clunes, por haber interpretado al Dr. Martin Ellingham en la serie Doc Martin.

Desde 2004 interpreta al protagonista, un doctor malhumorado y con fobia a la sangre. “He tenido mucha suerte en mi carrera y también en mi vida, no siempre va de la mano, supongo, pero al menos en mi caso, la carrera es lo que hago para sustentar mi vida. No tendría esa buena fortuna si no hubiera sido tan bendecido laboralmente”, afirmó Clunes en conferencia de prensa.

Lo que comenzó como un personaje bastante simple, creció tanto en sensibilidad como en vulnerabilidad, dijo el protagonista. Uno de sus mayores aprendizajes fue que para mantener tanto tiempo en pantalla un mismo papel, era necesario adentrarse más a la información del personaje, con el fin de generar una conexión con el público.

“Creo que era mucho más fácil estar en su piel al principio, aunque era muy contundente y bastante agudo. Hace poco recordé el primer episodio y parecía mucho más tranquilo y recuerdo que nuestro jefe, Nick Elliot, el primer productor, cuando empezamos a enviarle las grabaciones dijo: ‘Dios, ¿va a ser tan gruñón todo el tiempo?’. Y se ha vuelto más gruñón.

“Aunque en otro sentido creo que ha crecido porque hemos tenido que aprender cómo llegó a estar donde está a través de sus terribles padres y su difícil infancia, lo que siempre me hace reír, no sé por qué, supongo que es porque es él”, expresó.

Clunes agradece a la serie sobre todo porque le permitió trabajar al lado de su esposa Philippa Braithwaite, quien funge como productora. “Ella es muy buena en su trabajo y es la razón principal por la que la serie ha durado tanto tiempo.

“No puedo pensar en nadie que haya hecho tantos episodios, más de 80 y si bien nunca es fácil escribir, imagina lo difícil que es cuando tienes a un protagonista que no le gusta a nadie y al que tampoco le gusta nadie. Es bastante difícil escribir historias, pero ella lo ha hecho”, aseguró.

Además de decirle adiós a su personaje protagónico tras 18 años, con una nueva entrega, también estrenó un especial de Navidad, con sus infelices recuerdos de navidades en las que sus padres lo abandonaron porque no les gustaba mucho.

“Todavía no sé cómo me siento (al dejar su personaje), es la respuesta más honesta, porque es una despedida bastante reciente, pero me sentí muy motivado, me he pasado la vida empezando trabajos con la intención de terminarlos y es genial cuando tienes una temporada que vuelve y a la gente le gusta, pero también es agradable seguir adelante.

“Lo mejor de ser yo es que tengo mucha variedad en mi vida, pero tal vez llegue un momento en el que esté sollozando en mi taza de té, echando de menos ser el Dr. Martin, no lo sé”, expresó el comediante.

La última temporada de la serie, que estrenó un episodio cada semana a través de Acorn TV, llega a su final. Como regalo para los fans, junto con el último capítulo (este 29 de diciembre), se estrenará el documental Farewell To Doc Martin, bajo la dirección de Stuart Orme, que mostrará el impacto mundial del proyecto, así como un detrás de cámaras de la temporada final con entrevistas al elenco y el equipo de filmación.