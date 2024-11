Martín Méndez cumple su sueño de estar en un grupo de metal con los suecoa Opeth

Martín Méndez tenía 17 años cuando, en 1996, dejó su natal Uruguay para probar suerte en Europa con el sueño de participar en alguna banda de metal. Jamás pensó que llegaría a ser bajista de Opeth, considerada hoy una de las leyendas del metal progresivo de Suecia, que ya lanzó su álbum número 14: The Last Will & Testament

“Yo me fui sin tener mucha idea de lo que me esperaba. Claramente todo llevó muchos sacrificios y dejar muchas cosas atrás, la familia y los amigos. Ha sido un viaje increíble. Lo que yo he percibido con la banda es que hemos tenido un crecimiento lento, pero constante, cosa de la que creo que estoy muy agradecido, porque nunca dimos saltos bruscos”

“Esto creo que nos ha mantenido con los pies en la tierra siempre, disfrutando mucho, siendo amigos. No hemos tenido casi ningún conflicto entre nosotros y eso es algo que aprecio mucho”, comenta Martín Méndez, en entrevista con El Sol de México.

El metal une

Con 28 años en la banda, Martín afirma que parte de lo que los ha mantenido es el que, a diferencia, de cuando comenzó, que “todo tenía que sonar muy pesado” en Opeth se han enfocado en agregar ritmos distintos a su forma de hacer música pues se sienten en la necesidad de nunca repetirse.

Sin embargo, aunque ha sido testigo de cómo cada vez el metal es escuchado por más gente, como lo puede constatar en los festivales y recitales en los que se presentan considera que el género ha sido injustamente señalado.

“Antes era mucho más fácil ver a gente metalera con sus playeras y ahora somos menos, pero creo que el seguidor del metal siempre ha estado ahí. Aun así, la recepción es buena, el metal es un estilo que la gente que no lo conoce lo toma como algo agresivo e incluso dañino, pero en realidad es una música que convoca a la gente, que la une por la pasión por la música”.

Gusta contar historias

Sobre el nuevo material que acaban de lanzar, Martín comenta que se trata de un disco conceptual ambientado después de la Primera Guerra Mundial, en el que se cuenta la historia de un adinerado y conservador patriarca que revela todos los secretos familiares en su testamento. Junto a las confesiones del patriarca, las reacciones de sus hijos gemelos y la misteriosa presencia de una niña enferma de polio que la familia ha estado cuidando.

“El tema de esta historia me parece algo interesante porque se trata de lo que puede pasar cuando hay demasiado poder en medio de una familia. Los conflictos familiares por intereses, aunque haya sucedido en los años veintes del siglo pasado sigue siendo completamente actual y vigente”

“A mí personalmente me gusta mucho cuando en la música se tratan temas morales o relacionados directamente con la sociedad, pero también me gusta que estén camuflados. La música es un lenguaje importante, muy poderoso, que le llega a la gente, es por eso que creo que nunca está de más que tenga detrás algo que le remueva el sentimiento y la haga pensar”, finaliza.

Actualmente Opeth está por arrancar una gira por los Estados Unidos; a principios del próximo año se presentarán en Europa, pero asegura Marín que los veremos en México y Latinoamérica posiblemente a mediados o en la segunda mitad del 2025.