Películas de Marvel no son cine, dice Scorsese; James Gunn reacciona

El galardonado director italoamericano fue entrevistado por la revista Empire y en ella deja muy en claro su postura sobre las millonarias producciones que ascienden a un total de 22 trabajos hasta ahora.

El cineasta responsable de películas como “Taxi Driver”, “Goodfellas”, “El Lobo de Wall Street” entre otras grandes joyas de la cinematografía moderna confesó sobre las películas del MCU:

"No los veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más cerca que puedo pensar de ellos, tan bien hechos como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano"

Por su puesto, esto ha causado tal revuelo que James Gunn, el director de la que próximamente se convertirá en la trilogía de Guardianes de la Galaxia comentó en su Twitter lo siguiente:

"Martin Scorsese es uno de mis 5 cineastas vivos favoritos. Me indigné cuando la gente criticó `La última tentación de Cristo´ sin haber visto la película. Me entristece que ahora esté juzgando mis películas de la misma manera".

Martin Scorsese is one of my 5 favorite living filmmakers. I was outraged when people picketed The Last Temptation of Christ without having seen the film. I’m saddened that he’s now judging my films in the same way. https://t.co/hzHp8x4Aj8 — James Gunn (@JamesGunn) October 4, 2019

Y es que `La última tentación de Cristo´, adaptación de la novela homónima del autor Nikos Kazantzakis y protagonizada por Willem Dafoe, fue totalmente rechazada por la Iglesia Católica y prohibida en varios países (incluyendo México, en donde fue proyectada en el 2004, 16 años después de su estreno original) por ofrecer una visión diferente de la vida de Jesús de Nazaret.

Sin embargo, no se puede negar la grandeza cinematográfica del gran aliado de Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, así como de la increíble recepción del Universo Marvel en la taquilla y entre los fanáticos de los cómics.

Como sea, la última palabra la tienen los fans y el público.

Otra situación similar hace unos años

Recordemos que el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu en el 2014 durante un entrevista se refirió a las películas de superhéroes como "genocidio cultural".

Desatando la ira de Robert Downey Jr. (Iron Man) quien con un trasfondo racista despotricó lo siguiente:

"Creo que para un hombre cuya lengua nativa es el español, ser capaz de armar una frase como ‘genocidio cultural’ habla de lo brillante que es"

