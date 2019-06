¿Marvel planea reunir a Spider-Man con Los 4 Fantásticos?

A un mes de que llegue el fin de la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel con el estreno de Spider-Man: Lejos de casa. Marvel Comics despertó rumores y teorías sobre la posibilidad de ver una cuarta película en la pantalla grande.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Marvel Entertainment publicó una imagen en la que podemos ver el número cuatro en forma de telaraña y una araña al centro. La imagen llegó acompañada del hashtag #MarvelComics.

#MarvelComics pic.twitter.com/tqeAGUaEVl — Marvel Entertainment (@Marvel) 16 de junio de 2019

En poco tiempo las respuestas de los fanáticos no se hicieron esperar y hubo algunos que especularon sobre un posible crossover entre Spider-Man y Los 4 fantásticos. Recordemos que en el cómic, Peter Parker hizo equipo con el cuarteto después de la muerte de Johnny Storm y que incluso se formó un nuevo equipo llamado Los nuevos 4 fantásticos que incluían a: Spider-Man, Hulk, Ghost Rider y Wolverine.

Pick up Fantastic Four 348 to see how it happened. Great team-up. pic.twitter.com/wL29RgdTvh — The (👀) Doctor 🇺🇸 (@mcsaveri) 16 de junio de 2019

Otra de las teorías que generó mayor ruido es que posiblemente se este trabajando en la cuarta entrega de la saga como alguna vez articuló Sam Raimi. Sin embargo, este rumor no tiene fundamentos suficientes ya que la publicación fue hecha por Marvel Comics y no por Marvel Studios.

El portal Screen Rant ha especulado que si no se trata de una cinta, quizás existe la posibilidad de una nueva línea de cómics que continúe con la historia de Spider-Man 3. Otro detalle que salió a relucir, fue la publicación del artista Alex Ross quien en su cuenta de Twitter publicó una imagen de Spider-Man 2 con el hashtag #SpiderMan4, lo cual avivó aún más los rumores. Lo extraño fue que el tuit desapareció al poco tiempo, y el artista después subió el mismo arte, pero con el hashtag #SaturdayThoughts.

#SaturdayThoughts #saturdaymorning #Saturday #spiderman movie art @salcomicbookpro pic.twitter.com/ZipaIEsbRP — Alex Ross (@thealexrossart) 15 de junio de 2019

Por ahora, sólo son especulaciones por lo que será cuestión de esperar qué es lo que tiene preparado Marvel Comics. ¿Será que podremos ver a Tobey Maguire junto a Andrew Garfield y Tom Holland? La idea no es nada descabellada si consideramos que Spider-Man: Into the Spider-Verse ya dio un primer paso al mostrarnos el crossover de distintas versiones del héroe arácnido incluida la versión de Sam Raimi.