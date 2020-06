Marwan, el cantautor español que nos dice cómo mantener la esencia propia

Fue en el año 2000 cuando Marwan Abu-Tahoun Recio, mejor conocido como Marwan, entró en la escena musical de su natal Madrid. Influenciado por el sonido y las letras de Serrat, Silvio Rodríguez y Sabina, creó su propio concepto, el cual lo ayudó a colocarse como uno de los intérpretes de trova más importantes de su país. Fiel a sí mismo, el cantante presenta en estos tiempos de pandemia, su más reciente sencillo, El viejo boxeador.

“Soy una persona que busca comunicar a través de las canciones, de la emoción y la autenticidad, no sólo de mi vida sino de la vida del ser humano, tratando de quitarme esas máscaras que todos tenemos. El viejo boxeador habla sobre salir adelante, luchar para ser quien uno es en un mundo en el que por los likes y por los clics en las redes sociales uno tiende a uniformizarse y a olvidar una parte de uno mismo”, dijo Marwan en entrevista virtual.

Al madrileño no le importan las imposiciones de la industria, pese a fenómenos como los ocurridos en la pasada ceremonia de los Spotify Awards, celebrada el mes de marzo en la Ciudad de México, en la que J Balvin se llevó el premio al artista más compartido; Bad Bunny al artista spotify del año y Karol G a la artista más escuchada; marcando así, una fuerte tendencia de escucha hacia el reguetón, cuestión que no preocupa a Marwan, quien prefiere serle fiel al sonido que lo subió a los escenarios y plataformas, que a las modas.

“Siempre había sido un artista independiente, hasta hace un par de discos que ya firmé con Sony, afortunadamente ellos no han querido cambiarme absolutamente nada, me han apoyado en todas mis decisiones y en ese sentido me siento muy bien. Es verdad que sí veo una tendencia general en todo el mundo a querer encajar, pero uno tiene que hacer lo que lo que le emociona y no un sonido que encaje, es la conclusión a la que he llegado ahora mismo, creo que hacer lo que a uno le emociona y atreverse a ser quien uno es, ya es un exitazo”, aseguró el cantante.

A pesar de que su carrera fue forjada en Europa, Marwan ya ha probado los escenarios mexicanos, los cuales le han dejado un gran sabor de boca, “Después de Madrid, el lugar donde mayor público tengo es la Ciudad de México, la última presentación que tuve ahí fue en El Plaza Condesa, nos fue súper bien, estaba casi lleno y eso para alguien como yo que en esa ocasión presentaba mi primer disco con una discográfica, era un exitazo. Las reacciones de la gente siempre serán lo mejor, el público mexicano es súper pasional, te tratan con una intensidad increíble, en general en toda Latinoamérica sucede, pero en México, hay algo especial”.

Además de ser el título de su nuevo single, El viejo boxeador, será el nombre del próximo disco de Marwan, que aún sin fecha exacta de lanzamiento tiene planeado su lanzamiento para el mes de septiembre.