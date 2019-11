Marysol, hija de José José, vive su duelo sin hambre de venganza

Marysol Sosa, que ha definido como un viacrucis todo lo que ha pasado desde la muerte de José José, enfrenta su duelo con la frente en alto porque no dejó deudas que saldar con su padre. Además, dijo que no guarda rencor en su corazón para su media hermana Sarita, eso sí, exigirá justicia.

“La verdad (estoy) bien. Yo al día de hoy sigo viviendo mi duelo, me ha tocado vivir mi momento sola, también me ha tocado que (la gente) me ve, me abraza, la que no, me llora. Ha sido muy rico el apapacho que hemos recibido de tanta gente”, comentó alegre y tranquila.

Pese a confirmar que ya comenzó un proceso legal en contra de Sarita para conocer con exactitud las causas del fallecimiento del Príncipe de la canción, Sosa no alberga odio en su corazón

“Nosotros nos metimos en situaciones legales al ver que nadie nos decía nada. Nunca esperamos la noticia de que iba a fallecer (mi papá). Todavía esperábamos que nuestra media hermana nos dijera: 'papá ya se puso mal, jálense para acá y miren vamos a hablar'. Esa situación desgraciadamente nunca llegó”.

¿Quedó algún pendiente con tu papá?

Fíjate que con mi papá gracia a Dios no. Yo tuve la dicha de que el 6 de febrero de 2018, que yo personalmente lo vi, de despedirme, de agradecerle y de quedarnos en esta idea de: estamos en comunicación. Pero, la verdad no, en mi corazón al día de hoy, siempre ha habido paz. Cuando me dan la noticia de que él falleció no hubo drama porque no había problema. En el momento en que yo logro ver el cuerpo de mi papá, tuve más paz todavía.

¿Hay herencia de José José?

Yo no lo dudo, pero al momento es lo que menos nos interesa. Va a ser una cuestión que va a caer por añadidura y se va a hacer justicia. No es tanto porque lo queramos, pero legalmente es lo que corresponde, no es lo que más nos preocupa, pero anterior a ello, yo lo que clamo es que se me explique qué pasó con mi padre en este año y medio que estuvo alejado de nosotros.

¿Cómo le hacen tú y tu hermano para mantener la calma?

Nuestra realidad es que somos cristianos. Nosotros llegamos a los pies de la cruz hace varios años. Nuestro señor tomó nuestras vidas y las ha guardado como lo ha hecho al grado de que no tenemos una sed y hambre de venganza, pero sí es una sed y hambre de justicia, a toda acción, corresponde una reacción.

TRIBUTO A JOSÉ JOSÉ

Por otro lado, Marysol Sosa arrancará con una serie de conciertos a José José. En Puebla se presentará el 15 de noviembre en La Casa del Patrón, lugar que también ha pisado José Joel.

“Las oportunidades que se nos han abierto a raíz de que mi papá fallece, estoy muy agradecida. La gente nos abre la puerta nada más por decir hijos de quienes somos”.

En el show comparto rolas que en mi propia vida marcaron ciertos colores. Es muy padre recordar buenos tiempos. Poder hoy tener la dicha de interpretar ciertos temas se agradece y a parte son rolas que toda la gente corea”, concluyó.