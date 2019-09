Más exitosa que nunca, llega Friends al 25 aniversario

Hoy hace exactamente 25 años, la televisión en Estados Unidos emitió el primero de los 236 episodios que formaron parte de Friends, una de las series de comedia de situación más exitosas de la televisión mundial.

Ganadora de un Globo de Oro y seis premios Emmy, las vivencias de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe y Joey se popularizaron alrededor del mundo por contar durante 22 minutos por episodio las vivencias personales y profesionales de seis jóvenes que vivían en Nueva York y que compartían sus inquietudes en uno de sus apartamentos o en la famosa cafetería Central Perk.

Foto: Friends TV Show

“El éxito de una serie como Friends tiene que ver con que se desarrolla en una época dorada de los sitcoms, pero también porque habla de manera genuina sobre la amistad, lo que la convierte en algo universal y atemporal”, señala Mariano César, Vicepresidente de Contenido y Portafolio de Marcas, Entretenimiento General de Turner Latinoamérica, la distribuidora encargada de emitir la serie en América Latina.

Jennifer Aniston (Rachel), David Schwimmer (Ross), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), Lisa Kudrow (Phoebe) y Matt LeBlanc (Joey) fueron los actores que dieron vida a este grupo de amigos. Pero más allá de los papeles que interpretaron en televisión, los seis se volvieron amigos de verdad y su química podía notarse en pantalla.

Para muestra están las fotografías que han publicado en diversas ocasiones a través de las redes sociales, como fue una imagen de las tres chicas juntas en el cumpleaños 55 de Courteney Cox. O en 2016, cuando cinco de los seis integrantes se reunieron para un homenaje al director James Burrows, siendo Matthew Perry el único ausente por cuestiones laborales.

Friends sigue siendo una de las series más exitosas a pesar del tiempo. Su permanencia en la plataforma de Netflix ha permitido que nuevas generaciones conozcan y se identifiquen con las vivencias de estos amigos.

“La historia mantiene su relevancia a lo largo de los años porque uno sigue viviendo situaciones similares, citamos frases como ‘We we’re on a break’ (Estábamos en un descanso) o ‘How you doing?’ (¿Cómo estás?), entonces hay una cuestión de identificación que hace que uno sienta cercanía con esos personajes”, agrega Mariano Cesar.

Celebridades Test: ¿Qué tanto conoces a Friends?

La plataforma llegó a pagar 100 millones de dólares para quedarse con los derechos de las 10 temporadas de la serie para este año, luego de rumorarse que podría salir del catálogo y el reclamo de miles de fans que mostraron su descontento en redes sociales. “Más que nostalgia, sigue siendo una serie relevante y de experiencia actual, por eso sigue interesando a nuevas audiencias que la ven por primera vez”, agrega el especialista.

Es por eso que en estos 25 años desde su estreno, los fans no dejan de celebrar al ritmo de I'll be there for you, interpretada por The Rembradts, canción que también se volvió icono de esta producción que puede verse en Latinoamérica a través de Warner Channel.