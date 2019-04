Massive Attack llega a México y ¿también Banksy?

Massive Attack estará en México este fin de semana como parte del cartel de la séptima edición del Festival Ceremonia que se realizará en el Foro Pegaso de la ciudad de Toluca.

Junto con la llegada del grupo inglés crece la expectativa de que podría aparecer en las inmediaciones de la Ciudad de México una obra del artista plástico Banksy, el grafitero que inició su actividad callejera en la década de los 80 en Inglaterra y cuya obra ha logrado cotizarse en millones de dólares en las subastas de arte.

Música y arte siempre se han mezclado, y más cuando se trata de ser contestatario con el sistema establecido, es por eso que para muchos no suena raro que se relacione al vocalista de Massive Attack, Robert del Naja, con Banksy, quien nunca ha aparecido en público y cuya identidad se mantiene como un misterio.

La teoría sobre que Robert puede ser Banksy la defiende el periodista Craig Williams, quien conectó las coincidencia de las presentaciones de Massive Attack con la aparición de la obra del grafitero.

Los fans mantienen la expectativa, pero lo que sí es seguro es la presentación del grupo de Bristol, Inglaterra, en el escenario del Festival Ceremonia el próximo 6 de abril después de cinco años de ausencia en el país.

Completan este cartel Aphex Twin, la cantautora española Rosalía, Kaytranada, y el regreso de Little Jesus.

Pero no solamente habrá música, también se le brindará un espacio a la comunidad artística que no tiene la oportunidad de darle proyección a sus obras, con lo cual Ceremonia reafirma que es un festival incluyente, donde todas las expresiones artísticas y culturales tienen lugar. Para esta edición se espera un aforo de 30 mil personas.

ORIGEN DEL CEREMONIA

Surgido en el año 2013, Ceremonia es un festival que buscaba acercar al público con artistas que comúnmente no se presentan en el país y a la vez darle un espacio a bandas que no eran tan conocidas, pero que un cierto sector de melómanos ansiaba ver en vivo.

Su nombre es un homenaje a la última canción que escribió Joy Division y como sede se pensó en primer lugar el Parque Ecológico Xochimilco, pero después se trasladó al Centro Dinámico Pegaso, quien lo adoptó y ha sido su casa por seis ediciones, próximamente siete.

Ceremonia siempre se ha caracterizado por ser un festival que ofrece una gran diversidad musical, basta con recordar su primer cartel que incluía a grupos como Animal Collective, Toro y Moi, Wake Owl y Crystal Castles, entre otros.

Para su segunda edición creció bastante y presentó grandes actos como Julian Casablancas and The Voidz, Tyler, The Creator, pero sin olvidar su espíritu independiente al incluir en su cartel a talento como Juan Soto, Suuns, y Tycho.

En su tercer año, el festival demostró porqué es considerado un festival inclusivo, al poner como headliners a The Horrors, banda post-punk/rock, pero también al rapero Snoop Dog, con lo cual manifestó que el rap tenía un lugar relevante en el evento al presentar a uno de sus exponentes en un escenario principal y no en un pequeño espacio como es la costumbre en otros festivales.

La cuarta edición reafirmó que ya no era un festival más, sino que se había ganado el respeto de la gente, para ese año trajeron a Disclosure, Flume, la banda mexicana Titán y de nuevo le dieron un lugar importante al género del rap al incluir a Nas como headliner.

Lamentablemente para los organizadores, Ceremonia se vio envuelta en la polémica cuando realizó su quinta edición, ya que el día del evento, el Centro Dinámico Pegaso fue afectado por fuertes ráfagas de viento que inclusive derribaron parte de uno de los escenarios.

Para evitar accidentes se decidió retrasar el horario de acceso de los asistentes, quienes empezaron a mostrar su molestia a través de las redes sociales; dos horas después se anunció que el evento quedaba cancelado porque no se podía garantizar la seguridad de los asistentes.

Pero en la noche de ese mismo día se anunció que el festival sí se realizaría pero sin la participación de Beach House, M.I.A y Vince Staples, aunque el acto principal con Björk seguía en pie; el público se polarizó, algunos aplaudieron la decisión de llevar a cabo el festival y otros se sintieron estafados.

Para el 2018, Ceremonia tenía una difícil misión: recuperar la credibilidad que había perdido en la edición anterior, y con un muy buen cartel, que sigue sin perder su esencia underground, el público reaccionó favorablemente; si bien no fueron sold out, los organizadores supieron salir de la crisis, para ese año trajeron a St. Vincent, Beck, King Krule, Tayhana, Fntxy entre otros.