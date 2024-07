MasterChef Celebrity despide a un integrante del team "hielitos"

MasterChef Celebrity 2024 se encuentra en la recta final y este domingo dijo adiós al décimo quinto eliminado de la temporada para dar a conocer al top cinco que está más cerca de llevarse el premio.

En la primera prueba de cocina, los participantes se enfrentaron en un reto de campo para conquistar los paladares de los comensales invitados. La competencia fue en parejas, conformadas por Litzy y Ernesto Cázares, Ferka y Jawy, y Rey Grupero y Rosanna Nájera, estos últimos ganadores y primeros en ser seleccionados entre los cinco finalistas.

Para el segundo retos, los participantes que no lograron subir al balcón cocinaron para los chefs, así como para cinco artistas y críticos de arte. De este reto las ganadoras fueron Litzy y Ferka, por lo que el team "hielitos" no llegó junto a la final.

Ya con el mandil negro puesto y el nerviosismo por entrar al top cinco Jawy y Ernesto Cázares protagonizaron una tensa competencia para preparar cuatro platillos que lograran sorprender a los chefs.

Sin embargo, el sazón estuvo a lado del ex acashore y Ernesto Cázares no logró llegar a la final.

¡Con lágrimas en los ojos despedimos a uno de los seis mejores cocineros de la temporada! 💔 Le decimos adiós a un integrante de "Los Hielitos". 🧊🥹 #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/MnFf6YYe2R — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) July 1, 2024

La salida de Cázares fue emotiva para todos y todas en la cocina, especialmente para Jawy y Ferka, quienes junto al exparticipante de Exatlón, formaron el team "hielitos".

"Gran parte del programa se lo dedicó a mi papá. Hace algunos meses me tocó cuidarlo porque tiene cáncer y me tocó cocinarle, sé cositas muy prácticas, y me dijo `hijo, te queda muy rico´, eso me animó mucho y dije `jefe, le voy a echar muchas ganas a MasterChef para dedicarte muchos platillos´", dijo en su despedida.

¿Quién es Ernesto Cazares?

Ernesto Cázares nace el 31 de agosto de 1999 en Veracruz. El atleta forma parte de "Sky brothers", un equipo mexicano que se enfoca en deportes como parkour, freerunning, rooftopping y calistenia.

En el 2018 logró popularidad por su participación en la primera temporada del programa Exatlón México, competencia en la que se coronó como ganador.

Posteriormente comenzó a ser parte de otras temporadas de la competencia deportiva, como Exatlón All Star.

Ya en 2019, Ernesto decidió probar suerte en la música y lanzó su canción "Acéptame", que es del género urbano.

También participó en otras emisiones de TV Azteca, como el reality show de citas Enamorándonos. Aunque tampoco estuvo mucho tiempo.

En 2021, Cázares se convirtió en padre de un niño junto a su novia María Robles.

Con la participación de Ernesto en MasterChef, se demostró que tiene varios fans que lo siguen desde que competía en Exatlón y otros que se sumaron gracias a su carisma.