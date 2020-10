MasterChef se adapta a las condiciones de la pandemia

Sin el chef Benito Molina se estrena la octava temporada del reality culinario MasterChef, que conserva entre sus filas a los jueces Betty Vázquez, Adrián Herrera y José Ramón Castillo.

Anette Michel conduce el programa que cuenta con la producción de Hernán Albarenque y en la que participan 20 concursantes que semana a semana se esforzarán por llevar al paladar de los expertos sus mejores platillos.

Entre los aspirantes a ser considerado un maestro de la cocina se encuentran exsoldados, médicos, amas de casa, comerciantes, veterinarios y hasta Cuauhtémoc Blanco Jr., hijo del exfutbolista del mismo nombre.

Betty Vázquez adelantó detalles de esta octava entrega, que dice se hizo “con mucha buena vibra para enaltecer lo nacional, el gran México que tenemos, los grandes productos que tiene el país, con la cocina regional, aunado a los retos de la realeza, que nos pondrán en un ámbito internacional para que conozcamos costumbres de alcurnia europea y del Medio Oriente, sí va a estar muy entretenido en este 2020“.

En entrevista con El Sol de México, la chef explicó cuál será su actitud frente a los participantes, quienes en esta temporada no harán viajes a provincia por la pandemia.

“La esencia no cambia, arribo como una chef más moderna, más divertida, hay una complicidad con mis colegas. Soy una mujer educada, profesional, que sabe exigir con educación, que trata de guiar con fraternidad, esa parte no ha cambiado. Sin embargo, los concursantes ya nos conocen y saben más o menos cómo somos. Venimos sí más exigentes, con la vara más alta, luego de siete temporadas ellos deben de dar más”.

Betty comentó que el proyecto apostó por el éxito y ahora está cosechando la buena siembra.

“La realidad es que estamos en un 2020 difícil y raro, sin embargo nos atrevimos a realizar un casting de forma distinta a ediciones anteriores. Fue una búsqueda por todo el país, luego hicimos sesiones de zoom con los aspirantes”, explicó sobre el proceso de selección.

Esta temporada en la que estrenan día y horario de transmisión, tendrán chefs invitados como Fernando Stovell, especialista en la realeza británica e Israel Díaz, con quien harán retos de coctelería.

Betty, quien está a punto de cumplir 60 años, tiene un propósito para el próximo años: “espero ser inspiración de muchas mujeres jóvenes o de mi edad, de decir sí se puede y más por salud, por amor propio,en el 2020, espero tener 60- 60, de edad y de peso”.

El juez Adrián Herrera, hizo énfasis en la forma cómo va a calificar a los participantes. “Les estoy pidiendo por encima de la técnica, la creatividad, el sazón, les estoy pidiendo que se conviertan en narradores gastronómicos, que en cada platillo nos introduzcan en un viaje o en una historia que va incluida su familia, ya sea de la región o de la biológica, de la cultura o de su estado que pueda representar todo lo que lleva de información culinaria su platillo”.

Herrera comentó que utilizará su sentido del humor como arma para guiar a los participantes. “No se trata de hacerlos llorar, sino de que saquen lo mejor, quedaron seleccionados de entre miles de personas”.

José Ramón Castillo que en la temporada pasada fue el especialista de los retos de postres, ahora entra de fijo en el panel principal de jueces.

“Se trata de formar a los concursantes y enseñarles cómo hacer mejor su platillo y decirles la forma de cómo lo pudieron arreglar. No seré gritón ni fastidioso, yo tengo otra línea tranquila. Sabemos que no son expertos, son innatos y llegaron desconociendo muchas cosas, aunque si se nota que se pusieron a practicar cocinando. Algunos conocen el manejo de cocción de la verdura y las carnes. Pero lo que he notado es que traen muchas ganas de darse a conocer y también de divertirse preparando platillos”.

MasterChef 2020 en su octava edición se transmite todos los viernes a las 19:30 horas por el canal 1.1 de TV Azteca.