MasterChef y el reto de cocinar para los bomberos

Adrián Herrera Díaz es el juez más difícil de complacer en el programa Masterchef México y no es para menos, su temperamento lo trae de su familia regiomontana y aunque reconoce que tiene muchas pasiones, entre ellas la música, la cocina para él es el motor de su vida.

“Recuerdo mi niñez entre puercos y reses, mi familia es ganadera y los sabores que salían de la cocina en casa eran fabulosos, eso me invitó a meterme de lleno frente a una parrilla y empezar a preparar mis propios platillos, por suerte, tuve buen asesoramiento y aprendí a manejar las especias, semillas y hierbas para acompañar las comidas que yo preparo”.

Le dicen Chivo porqué sólo basta en enfocarse a su mirada penetrante, vivaz, que se intensifica cuando habla duro hacia los competidores y les hace bromas con un sentido del humor negro, “no, nunca saben si les hablo en serio o estoy bromeando, así soy yo”, expresa el chef y juez del reality.

Entrevistado vía telefónica sobre las sorpresas que el público podrá disfrutar este domingo 11 de noviembre en el programa, Herrera afirmó que se llevará a cabo en una estación de bomberos en la Ciudad de México y los retos todavía son una sorpresa.

“Eso sí no te lo puedo decir, pero no serán platillos gourmet ni nada especial, vamos a cocinar para estas personas que se merecen todo nuestro respeto, admiración y apoyo, se trata de los bomberos, aquellos hombres que a diario se juegan la vida para cumplir con su deber, así que serán platillos no tan sofisticados, pero no por ello bien hechos y dignos de lo que es para México su cuerpo de bomberos”, señaló.

Al respecto, dijo que no será como la vez anterior que los pusieron a cocinar dentro del tren de Chihuahua, “no, en esta ocasión la producción va a trasladar la cocina de Masterchef al lugar y les dará todos los espacios necesarios para que todos trabajen a gusto, pero tengo que dejar en claro que conforme avanzan los programas seremos más y más exigentes, así que el periodo de gracia o prueba ya terminó, ahora deben de demostrar que son dignos de estar en la competencia”, expresó.

Respecto a si existen favoritos para perfilarse a la final, prefirió no anticipar sus pronósticos, pues con las emisiones anteriores ya se han llevado sus sorpresas, “a mí me ha pasado varias veces que me enfoco en una persona por su talento y cuando menos me lo espero, son eliminados a mitad o antes de la competencia, pero lo que me gusta de esta temporada es que ahora sí todos son muy talentosos, los vemos sufrir cuando salen del mercadito y preparan platillos que no habían preparado nunca o ni conocían, así que me gusta que sean arrojados y que no le tengan miedo a los retos”, finalizó. La cita es hοy a las 20:30 horas por Azteca Uno.