Matt Dillon presenta documental sobre Francisco Fellove, el maestro del scat

Durante un viaje a Cuba que realizó en los años 90, el actor Matt Dillon entró a una tienda de discos donde se encontró con un vinilo grabado por un cantante cubano que se convertiría en una de sus mayores influencias musicales: Francisco Fellove. Su historia lo cautivó, por lo que decidió realizar un documental sobre este personaje, un trabajo que ve la luz 20 años después.

Fellove fue un showman, que introdujo a la música tradicional cubana el fraseo improvisado del jazz conocido como scat, además de una forma peculiar de bailar que cautivó escenarios internacionales, a quien Dillon rinde homenaje.

“Lo bonito fue tener la posibilidad de dar voz a las personas que estuvieron ahí, y experimentaron esta época donde los cubanos fueron prácticamente exiliados a México, y saber todo lo que significó para ellos el apoyo de los músicos mexicanos. El cantante Tony Camargo dijo que este país fue el trampolín de éxito para la industria cubana, y para Fellove fue un hogar”, comentó en un encuentro con la prensa mexicana.

El gran Fellove retrata la trayectoria de la estrella cubana a través de testimonios de quienes lo conocieron, mostrando parte del contexto social e histórico que se vivía en aquellos años en la Ciudad de México.

Aunque no tuvo la oportunidad de reunirse con él antes de su muerte (el 15 de febrero de 2013), el cantante sabía perfectamente quién era Matt Dillon y el trabajo que estaba realizando. El también director compartió que viajó a la capital para intentar despedirse de su ídolo, pero no lo logró porque ya había sido trasladado a un hospital debido a la gravedad del Parkinson que padecía.

Dillon destacó su agradecimiento con los mexicanos durante todo el proceso de rodaje, ya que asegura fueron muy amables en todo momento, y le facilitaron la realización de su trabajo. Incluso se atrevió a afirmar que esa calidez fue lo que permitió a los migrantes cubanos iniciar una nueva vida en este país.

El actor recordó una anécdota que le platicó el artista cubano Dandy Beltrán sobre una experiencia que tuvo antes de emigrar a México, con la que comprobó la solidaridad de los mexicanos.

“Me contó que en una ocasión estaba afuera de un club nocturno en Cuba, con “Zamorita” y Germán Valdés Tin Tán, y el portero les dijo que éste último podía pasar, pero ellos no, por su color de piel. Tin Tán se enfureció, y les dijo que eso no pasaría en México, así que se los trajo, fue un gran apoyo para los artistas cubanos”.

El productor Jonathan Gray, quien también colabora en el proyecto, aplaudió que un estadounidense se haya interesado en compartir la historia de Fellove desde el punto de vista de sus paisanos latinos, ya que lo considera más enriquecedor para el público.

“Yo soy americano, y estoy cansado de ver las cosas desde ese lente. Estamos ante un mercado y una comunidad internacionales, yo no tenía ninguna conexión con la comunidad cubana , ni con la música en general, pero me sorprendió el conocimiento de Matt sobre el tema, y cómo presentó la información. Es muy rica, al final no sólo fue la historia de un cantante. sino también sobre la migración”.

Para el próximo año, se tiene previsto el lanzamiento del último disco del músico, el cual se grabó durante el rodaje del documental, pero había permanecido en las sombras debido a la llegada de plataformas como Napster que fomentarán la piratería.

Mientras tanto El gran Fellove tendrá una función especial en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que inicia el próximo 28 de octubre.