Matute trae de vuelta los 80 a la Arena Ciudad de México

Matute trajo de vuelta los ochentas. Y lo hizo en serio. No sólo interpretando un cúmulo de clásicos de la época como Disco inferno, Ni tú ni nadie o What a feeling, sino por tener invitados como Lupita D’Alessio o Diego Schoening en el concierto que ofrecieron este jueves en la Arena Ciudad de México.

A las 21:33 horas, media hora después de la hora convocada, la agrupación comandada por Jorge D’Alessio salió al escenario, decorado con una pantalla de fondo, cuatro más verticales y otras dos horizontales. Los Matute comenzaron la fiesta ochentera sin escatimar en pirotecnia y explosivos.

Su público todavía no comenzaba a calentar motores cuando comenzó a sonar Tú y yo somos uno mismo con la voz de Diego Schoening, quien apareció desde el fondo del escenario para sorprender al público que no lo esperaba. Su participación fue breve pero suficiente paraencender la fiesta.

“Ochenteros de la Arena Ciudad de México, son bien pinches desmadrosos y sí los extrañábamos”, dijo Jorge D’Alessio a modo de bienvenida. “Esta noche vamos a recorrer todos los ochentas, desde Daniela Romo hasta Rigo Tovar; desde Enanitos verdes hasta Parchís”, agregó.

En su recorrido musical explotaron las bocinas –casi de forma literal por la saturación del audio– desde Lamento boliviano hasta El sirenito, pasando por Mátenme porque me muero, El final o Mil horas y Mi cucu, estas dos últimas acompañadas con un video de fondo con los bailes exóticos de Lyn May.

Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

Pero la noche se la robó Lupita D’Alessio. Cuando los Matute iniciaban Te estás pasando, la Leona dormida apareció sobre el escenario para interpretar su tema. Los gritos del público se volvieron ensordecedores y dejaron al fondo la voz de la cantante. Aún con las fallas en su micrófono, Lupita se entregó y disfrutó el recibimiento cantando sobre la pasarela y recibiendo el abrigo del público.

No fueron las únicas sorpresas, porque minutos después llegó Ernesto D’Alessio para cantar en el momento romántico de la noche Lo pasado, pasado. Ari Borovoy –que encabeza la compañía BoBo que les maneja– les acompañó con Love is in the air; y más tarde llegó Alix Bauer para cantar su clásico de Timbiriche Mírame (Cuestión de tiempo).

A quién le importa, 1+1 = 2 enamorados, Persiana americana, Muralla verde, Cuando calienta el Sol, Don diablo, I was made for loving you y On the radio fueron parte de la lista de canciones que no sólo trajeron de vuelta a Matute al escenario, sino que revivieron la época ochentera que fue disfrutada por más de 14 mil asistentes.