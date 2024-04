¿Un luchador fue la inspiración para crear a Shrek? La historia real sobre su origen

Desde su estreno en los cines en 2001, la película de Dreamworks se ha convertido en una película emblemática de la cultura pop y que ha generado múltiples rumores de su historia, entre ellos el origen modelo de Shrek, el cual supuestamente se habría basado en un luchador ruso del siglo 20.

Se trata de Maurice Tiillet, famoso luchador profesional que hizo carrera en Estados Unidos y que era famoso por la extraña condición que padecía, acromegalia.

Dicha enfermedad le provocó un crecimiento desmedido de sus manos, pies y cara, generando un aspecto particular que le generó cierta fama.

Tillet, quien nació en los montes Urales en Rusia, comenzó a notar cambios en su cuerpo desde los 17 años, provocando un aspecto que resaltaba sobre los demás.

En 1937, ya entrado en el mundo de la lucha libre profesional, conoció a Karl Pojello, un luchador profesional y promotor estadounidense nacido en Lituania, que vio lo que muchos no vieron, una oportunidad de aprovechar las condiciones de Tillet para abrirse camino en el negocio de la lucha libre estadounidense.

Su estrellato como luchador se dio en los inicios de la década de los 40, gracias a la representación de Paul Browser. En dicha etapa, Tillet adoptó el nombre de "El ángel francés", posteriormente fue nombrado como el "El monstruoso ogro del cuadrilátero", consagrándose como una leyenda de la lucha libre estadounidense.

Tillet comenzó a tener problemas de salud debido a su padecimiento, por lo que se retiró del cuadrilátero en 1950, posteriormente, su salud continuó deteriorándose, hasta que en 1954, Maurice falleció de un infarto.

Si bien el parecido entre Maurice Tillet y Shrek es incuestionable, el estudio estadounidense, Dreamworks, nunca afirmó ni negó que se basaron en el luchador para crear al ogro verde, no obstante, la forma de la cabeza, la sonrisa y la mandíbula protuberante da indicios de que si fue así, eso sin mencionar el guiño en la escena de lucha libre que se da cuando llegan Burro y Shrek al coliseo de Lord Farquaad.

¿Qué es la acromegalia?

La acromegalia es una enfermedad causada por el incremento anormal de la hormona de crecimiento, lo que provoca que partes del cuerpo crezcan sin control o regulación alguna.

La acromegalia es una enfermedad que resulta de la síntesis y liberación excesivas de hormona del crecimiento (GH). Cuando esto ocurre antes de la fusión de las epífisis de crecimiento (antes de la pubertad) la condición que resulta es el gigantismo; el crecimiento de los órganos y de las partes distales del cuerpo. En más del 99% de los casos la secreción excesiva de GH es secundaria a un adenoma de los somatótropos hipofisarios.Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM