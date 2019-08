Mauricio Garza estrena personaje en Betty en NY

En la búsqueda de nuevos personajes y otros géneros actorales Mauricio Garza llegó hasta Estados Unidos, donde es parte del elenco de la nueva serie Betty en NY y donde da vida a Nicolás, el mejor amigo de la protagonista que empieza a madurar sus sueños y empieza a vivir sus aventuras antes de crecer, pues se trata de una precuela de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty la fea.

En entrevista, el actor que se hizo muy popular gracias a su participación en la serie 40 y 20 al lado de Jorge El burro Van Rankin, señaló que la comedia es algo que le gusta mucho hacer, pero necesitaba cambiar de horizontes e imponerse nuevos retos actorales, “buscaba algo diferente, esa búsqueda me llevó a audicionar para esta serie y Nicolás me dio la llave para sumarme a este proyecto, yo soy un joven introvertido, pero no por eso me quedo callado, digo las cosas como son y siempre acompaño a Betty, somos los mejores amigos, así que a lo largo de 120 capítulos habrá mucha diversión y aventuras por vivir al lado de estos personajes”, expresó.

Con la experiencia de la actuación desde pequeño y tras su debut en la serie Capadocia, Mauricio siempre ha tenido la vista en Hollywood, “espero un día hacer películas en esa industria, es fascinante ver cómo trabajan, mucha tecnología y organización”, reveló.

Aunque confesó su fascinación por Miami, ciudad donde se graba esta serie en los modernos estudios de Telemundo, también reveló que el estar lejos de casa lo llevó a pensar mucho en su familia, “sí, los extraño, hablamos mucho por teléfono, pero no poder verlos me pesa, pero así es esto, creo que es un paso para superarte y mejorar en tu carrera”.

Aunque por el momento sólo hay planes para este proyecto de Betty en NY, Mauricio no descarta sumarse pronto al teatro, “aunque me encantaría hacer cine, estoy tocando algunas puertas a ver qué sucede”, finalizó.